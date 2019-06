Suits: Meghan Markle e Patrick J. Adams nel trailer dell'ultima stagione

Meghan Markle fa la sua comparsa nel trailer dell'ultima stagione di Suits a fianco del collega Patrick J. Adams.

USA Network ha lanciato il trailer dell'ultima stagione della serie drammatica che mostra alcuni dei momenti chiave della relazione tra Rachel (Meghan Markle) e Mike (Patrick J. Adams). Dalle liti all'amore, la loro toccante proposta e il matrimonio sono inclusi nella clip da un minuto.

Entrambi gli attori hanno lasciato l'ottava stagione dopo l'episodio del matrimonio. Patrick J. Adams ha avuto un figlio dalla moglie Troian Bellisario e Meghan Markle ha sposato il Principe Henry, entrando a far parte della famiglia reale inglese e celebrando la nascita del loro figlio Archie.

Il trailer celebra, inoltre, anche un'altra coppia da sogno dei fan di Suits, quella composta da Harvey (Gabriel Macht) e Donna (Sarah Rafferty), che finalmente hanno coronato il loro sogno d'amore. "Mi stai facendo piangere" sussurra Donna alla fine del teaser ad Harvey e lui risponde "Ho appena cominciato."

Suits farà ritorno su USA Network il 17 luglio con la nona stagione. Patrick J. Adams tornerà nel ruolo di Mike per affiancare Harvey e Samantha (Katherine Heigl) in un nuovo caso. Per quanto riguarda Meghan Markle, sembra improbabile rivedere la Duchessa di Sussex nuovamente nella serie tv, ma i produttori anticipano l'arrivo di qualche novità sul personaggio di Rachel:

"Non stiamo chiedendo a Meghan Markle di lasciare la famiglia reale per unirsi a noi sul set. Ci piacerebbe molto, ma credo che le probabilità siano vicine allo zero."