Suits, il creatore anticipa lo spin-off: 'Avrà la stessa energia e la stessa quantità di attori belli'

Dopo aver spazzato via ogni tipo di record con il suo arrivo in streaming su Netflix, NBCUniversal ha annunciato di essere al lavoro su una nuova espansione della serie Suits. Il creatore Aaron Korsh sta sviluppando uno spin-off ambientato a Los Angeles, che potrebbe entrare in produzione già il prossimo anno.

Durante un evento a Londra, Beatrice Springborn (presidente di Universal International Studios e UCP) ha promesso che la nuova serie "avrà la stessa energia e la stessa quantità di attori belli" come la serie originale. "Ci stiamo lavorando ora, è così divertente e gioioso. Ci sono persone bellissime che indossano abiti grandiosi al centro della trama, ma non si può avere una serie di così tanto successo semplicemente con quello. Ha una narrazione grandiosa e un ottimo lavoro sui personaggi. Come fai qualcosa che possa essere così attuale, avere un aspetto affascinante e una continuazione di una serie che tutti vogliono?"

Suits: dieci motivi per recuperare la serie