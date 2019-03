Meghan Markle: in arrivo sugli schermi un pilot girato oltre 10 anni fa!

Meghan Markle, da quasi un anno moglie del principe Harry, è stata protagonista circa dieci anni fa di un pilot che non ha mai ottenuto il via libera alla produzione di una prima stagione e ora quell'episodio sembra sia destinato ad andare in onda.

Le riprese del progetto si erano svolte nel 2011 e al centro della trama dovevano esserci le vite dei ventenni di Los Angeles, tra feste e nottate trascorse nei club della città.

Max Greenfield, la star di New Girl, faceva parte del cast del progetto e, ospite del talk show condotto da James Corden, ha raccontato: "Non sono in contatto con Meghan Markle e non sono suo amico. Non ho idea di cosa fosse in realtà la potenziale comedy. Si intitolava The Boys and Girls Guide to Getting Down, era un pilot destinato a Comedy Central e tra gli interpreti c'era anche Adam Pally. E recentemente mi è arrivata un'e-mail in cui si diceva: 'Questa persona l'ha comprato e lo faranno uscire'. La mia risposta è stata: 'Grandioso, buon per voi'. Immagino abbiano dei motivi per distribuirlo, ma non ho mai avuto rapporti con Meghan".

L'attore ha quindi scherzato dichiarando: "Se avessi saputo cosa sarebbe accaduto me la sarei giocata in modo diverso, non sono nemmeno stato invitato al matrimonio reale".