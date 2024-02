Suits L.A.: Stephen Amell protagonista del pilot della serie

Il pilot di Suits L.A., il nuovo progetto ideato da Aaron Korsh per NBC, avrà come protagonista l'attore Stephen Amell, conosciuto dal pubblico televisivo per aver interpretato serie come Aarow e Heels.

Le riprese della puntata si svolgeranno a Vancouver a partire dagli ultimi giorni di marzo.

La nuova serie

Il protagonista di Suits L.A. Sarà Ted Black, ruolo affidato a Stephen Amell. L'avvocato ha lasciato New York e ora rappresenta i clienti più potenti nella città di Los Angeles. Il suo studio legale è in crisi e, per sopravvivere, deve accettare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera.

Ted è circondato da un gruppo di personaggi che metteranno alla prova la sua lealtà. I protagonisti non riusciranno inoltre a tenere separate la propria vita privata e quella professionale, mentre si scoprono gli eventi che hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle tutto e tutte le persone che amava.

Ted Black viene descritto come una forza della natura, un uomo carismatico, che mette i suoi bisogni sopra quelli degli altri. Quindici anni fa il protagonista aveva unito le forze con il suo vecchio amico, Stuart Lane, per fondare uno studio che si specializza in crimini e nel mondo dello spettacolo.