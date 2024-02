Suits L.A., Lex Scott Davis sarà la protagonista del reboot

Lex Scott Davis sarà la protagonista femminile del pilot della NBC Suits L.A., al fianco del protagonista maschile Stephen Amell.

Lo show è una nuova estensione dell'universo di Suits creato da Aaron Korsh, già autore e scrittore della serie originale. Oltre ad Amell, la Davis affiancherà il series regular Josh McDermitt nell'episodio pilota, la cui produzione dovrebbe iniziare a fine marzo a Vancouver. La Davis ha ottenuto il ruolo tra svariate candidate.

La trama di Suits L.A.

Suits L.A. è incentrata su Ted Black (Amell), un ex procuratore federale di New York, che si è reinventato rappresentante dei clienti più potenti di Los Angeles dopo aver unito le forze con il suo vecchio amico, Stuart Lane (McDermitt), per costruire la Black Lane Law, specializzata in diritto penale e dello spettacolo.

Lo studio è in crisi e per sopravvivere deve abbracciare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera. Ted è circondato da un gruppo di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà nei confronti di Ted e tra di loro, mentre non possono fare a meno di mescolare le loro vite personali e professionali. Tutto questo avviene mentre si dipanano lentamente gli eventi di anni prima che hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle tutto e tutti i suoi cari.

La Davis interpreterà Erica Rollins. Astro nascente, intelligente e volitiva, Erica lavora per Ted Black (Amell). È abbastanza scaltra da mettere alla prova la lealtà dei suoi collaboratori, per poi ammirarne alcuni che non ne hanno.

Korsh è produttore esecutivo insieme a David Bartis, Doug Liman e Gene Klein, che sono stati suoi collaboratori nella serie originale. Victoria Mahoney dirigerà l'episodio pilota, del quale è anche produttrice esecutiva.