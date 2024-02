Suits L.A.: Josh McDermitt si unisce a Stephen Amell nel pilot della NBC

La star di The Walking Dead Josh McDermitt affianca Stephen Amell in Suits L.A., il nuovo progetto creato da Aaron Korsh.

Josh McDermitt, già protagonista di The Walking Dead, affianca Stephen Amell nel pilot drammatico della NBC Suits L.A., una nuova estensione dell'universo di Suits firmata da Aaron Korsh, creatore e sceneggiatore della serie originale. L'inizio della produzione è previsto per la fine di marzo a Vancouver.

I dettagli della serie

Suits L.A. è incentrato su Ted Black (Stephen Amell), un ex procuratore di New York che si è reinventato rappresentante dei clienti più potenti di Los Angeles. Il suo studio è in crisi e per sopravvivere deve accettare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera. Ted è circondato da un gruppo di personaggi che metteranno in dubbio le sue lealtà e che mescoleranno la vita privata con quella professionale. Il tutto avviene mentre gli eventi del passato svelano perché Ted si è lasciato alle spalle tutto e tutte le persone che amava.

Quindici anni fa, Ted Black (Amell) ha unito le forze con il suo vecchio amico Stuart Lane (McDermitt) per costruire uno studio legale a Los Angeles, il Black Lane Law, specializzato in crimini e leggi legate allo spettacolo. Lo Stuart Lane di McDermitt è descritto come energico, potente, concentrato e egocentrico.

Korsh è produttore esecutivo insieme a David Bartis, Doug Liman e Gene Klein, che sono stati suoi collaboratori nella serie originale. Victoria Mahoney dirige e produce esecutivamente l'episodio pilota.