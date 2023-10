Suits: dopo il successo su Netflix annunciato un nuovo spin-off della serie

Dopo aver spazzato via ogni tipo di record con il suo arrivo in streaming su Netflix, NBCUniversal ha annunciato di essere al lavoro su una nuova espansione del franchise di Suits.

Il creatore della serie, Aaron Korsh, sta sviluppando una nuova serie ambientata nel mondo di Suits. Gli accordi sono ancora in fase di negoziazione, ma si dice che il progetto dovrebbe presto avere il via libera.

Non si tratterà di un revival o di un reboot e, a differenza di Pearson del 2019, il nuovo legal procedural non sarà nemmeno uno spin-off in senso stretto: si tratterebbe di una serie dell'universo di Suits sulla falsariga dei franchise di CSI e NCIS, con nuovi personaggi in una nuova location. Pare che Los Angeles sia uno degli scenari presi in considerazione per il nuovo show.

Su quale piattaforma arriverà la nuova Suits?

Come accade per la maggior parte dei progetti di NBCUniversal, non è ancora stato stabilito un network o una piattaforma per la potenziale nuova serie. L'originale Suits e lo spin-off Pearson sono andati in onda su USA Network. Sono stati prodotti da UCP, parte di Universal Studio Group.

Korsh dovrebbe diventare produttore esecutivo insieme a David Bartis e Doug Liman, che hanno collaborato con lui alla realizzazione della serie originale.