Suits L.A.: NBC ordina la produzione dello spinoff con star Stephen Amell

Suits tornerà sugli schermi con lo spinoff L.A., con star Stephen Amell. Il network NBC ha infatti ordinato la produzione della prima stagione della nuova serie, che verrà realizzata da UCP e Hypnotic ed è stata scritta e prodotta da Aaron Korsh.

Cosa racconterà la serie

Al centro della trama di Suits L.A. ci sarà Ted Black. Il personaggio interpretato da Stephen Amell è un ex procuratore di New York che si è re-inventato rappresentando i clienti più potenti di Los Angeles. Il suo studio legale affronta una crisi e, per sopravvivere, deve accettare un ruolo che ha disprezzato per la sua intera carriera.

Ted è circondato da un gruppo stellare di personaggi che mettono alla prova la lealtà nei confronti di Ted e degli altri, il tutto mentre i protagonisti non riescono a evitare di mescolare la loro vita personale e quella professionale.

Tra gli interpreti ci sono anche Josh McDermitt, Lex Scott Davis e Bryan Greenberg.

Victoria Mahoney ha diretto il pilot e fa parte dei produttori insieme a David Bartis, Doug Liman e Gene Klein.

Amell nella nuova serie

La seconda serie oridinata dal network

NBC ha inoltre ordinato la serie drammatica Grosse Pointe Garden Society, con star Melissa Fumero, AnnaSophia Robb, Ben Rappaport, Matthew Davis, Alexander Hodge, Aja Naomi King, Nancy Travis e Felix Avitia.

Al centro della trama ci saranno quattro membri di un club del giardinaggio che vengono coinvolte in un omicidio e altri problemi mentre fanno fatica a far sbocciare le loro vite non convenzionali.

Maggie Kiley ha diretto il pilot e fa parte del team di produttori insieme a Jenna Bans, Bill Krebs e Casey Kyber.