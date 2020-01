Suits 8, su Netflix in streaming da oggi!

Suits 8 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo tutti gli episodi dell'ottava e penultima stagione della serie tv ambientata a New York tra gli avvocati della Pearson Hardman e non solo.

Suits raccontava originariamente la storia di Mike Ross, uomo brillante che però non ha finito il college. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare avvocato, ma dovendosi prendere cura di sua nonna malata non ha potuto terminare gli studi. Grazie alla sua intelligenza e alla sua memoria fotografica, Mike tira avanti risolvendo test per conto di terze persone. Un giorno, dopo un incontro con Harvey Specter, un avvocato recentemente promosso senior partner al suo studio, Mike riceve la proposta di far parte dello studio come associato giovane, ma non avendo una laurea i due si mettono d'accordo e forniscono false credenziali.

Allo studio, Mike è continuamente messo sotto pressione da Louis Litt che sospetta che ci sia qualcosa di poco chiaro ma fa anche amicizia con Rachel Zane, che purtroppo ha dovuto rinunciare alla carriera di avvocato per via dei suoi attacchi di ansia. Il personaggio di Rachel Zane era interpretato da Meghan Markle, la Duchessa d'Inghilterra dopo il matrimonio con il Principe Harry. Nel trailer della nona stagione, Meghan veniva rievocata attraverso dei piccoli flashback, creando grande aspettativa nei fan della serie... sarà comparsa alla fine negli ultimi episodi? Appena Netflix renderà disponibile la stagione 9 lo scopriremo!

Suits 8 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a gennaio 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.