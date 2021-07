Suicide Squad, Viola Davis svela la reazione di Margot Robbie al regalo di Jared Leto

Jared Leto ha fatto un regalo davvero speciale a Margot Robbie sul set di Suicide Squad e Viola Davis ha ora condiviso qualche dettaglio di quanto accaduto e la reazione della sua collega alla visione del contenuto del dono.

I nuovi dettagli emergono grazie a un articolo pubblicato da Vogue dedicato all'interprete di Harley Quinn nei film tratti dai fumetti della DC.

Suicide Squad: Margot Robbie e Jared Leto in una scena del film

L'attrice premio Oscar, che in Suicide Squad ha la parte di Amanda Weller, ha spiegato che Jared Letoo stava pianificando uno scherzo ai danni di Margot Robbie: "Le ho detto ad alta voce 'Non aprire la scatola!'. Stavo per uscire dalla porta quando ha aperto il pacco".

Il dono dell'interprete del Joker era infatti molto particolare: "Ho visto il più grande ratto nero che possiate immaginare. Poi... Lei si è messa a tubare parlandogli. Nessuna paura. Aperta. Ricettiva. Piena di gioia".

Margot Robbie aveva già rivelato in precedenza che il collega le aveva regalato un topo che aveva chiamato Rat Rat, smentendo le numerose notizie che sostenevano che l'interprete del Joker le avesse donato un roditore morto immedesimandosi fin troppo nel ruolo del villain. Jared aveva però ribadito a GQ: "Non le ho mai regalato un topo morto. Non è vero. Le ho dato del cibo. Ho trovato questo posto fantastico a Toronto dove fanno questi buonissimi cinnamon bun vegani, e gliene portavo sempre un sacco".