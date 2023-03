Suicide Squad: un'inedita e inquietante foto del Joker di Jared Leto riemerge su Twitter

David Ayer, regista di Suicide Squad, continua la sua campagna per rilasciare la versione originaria e priva di tagli del suo film.

Tra i personaggi più discussi e controversi di Suicide Squad, film del 2016 diretto da David Ayer, c'è stato senza ombra di dubbio il Joker interpretato da Jared Leto. La nemesi di Batman ha avuto poche scene e, a detta del regista, è stato vittima dei numerosi tagli e delle interferenze da parte della Warner.

Nel corso degli anni non si è fatto altro che parlare della fantomatica Ayer Cut e il regista continua a condividere sui social scatti inediti dalla sua versione del film. Anche questa volta l'immagine ritrae un Joker ancor più inquietante di quello visto sul grande schermo.

Dopo la pessima accoglienza rivolta a Suicide Squad, Dc ha affidato a James Gunn il reboot The Suicide Squad - Missione Suicida. Nonostante l'apparente rivalità, James Gunn ha mostrato più volte supporto nei confronti del collega.

Di recente è stato proprio David Ayer a riaccendere le speranze dei fan dichiarando di aver incontrato James Gunn:

"Ho parlato con lui tempo fa, portate pazienza. Ha tutto il diritto di mettere in piedi il nuovo universo prima di pensare al passato. State in salute, arriveranno cose molto buone in futuro".