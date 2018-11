Suicide Squad: Steppenwolf in origine doveva essere il villain, svela David Ayer

Francesco Bellu

Steppenwolf deve essere una vera e propria ossessione per la Warner Bros. La 'Fine dei Mondi', così come viene anche conosciuto, doveva infatti apparire già in Batman vs Superman, ma era stato tagliato nel montaggio finale. Era stato perciò recuperato in Justice League ma con risultati tutt'altro che apprezzati. Adesso però si viene a sapere che doveva essere lui il cattivo al centro di Suicide Squad. A svelarlo è il suo regista, David Ayer, il quale a distanza di tempo sta un po' raccontando a puntate la travagliatissima produzione di quel film, tanto fortunato al boxoffice, quanto sbertucciato dalla totalità della critica cinematografica.

Secondo David Ayer, nel progetto iniziale era Steppenwolf che avrebbe dovuto controllare l'Incantatrice (Cara Delevingne) attraverso una delle sue scatole magiche, parteipando anche alla battaglia finale. Ma non solo, anche i mostri scatenati dall'archeologa contro la banda di Suicide Squad sarebbero stati i Pandemoni. Di fatto si stava mettendo in essere quella stessa invasione sulla Terra che poi avremo invece visto in Justice League e sarebbe stato proprio lo sviluppo di quest'ultimo progetto a far si che Ayer abbandonasse l'idea di utilizzare Steppenwof per sostituirlo con Incubus. Su Twitter David Ayer è stato chiaro, rispondendo ad un fan ha scritto: "È giusto. L'incantatrice era sotto il controllo di una dele scatole Madre e Steppenwolfe stava preparando un'invasione. Ma poi ho dovuto abbandonare la cosa quando hanno iniziato a sviluppare Justice League".

Certo adesso rimane il dubbio se la presenza di Steppenwolf e la sua assenza da Justice League, dove tutti si aspettavano di vedere Darkseid, avrebbe cambiato o meno i due film. Ne avrebbero giovato entrambi? Chissà. Certo a conti fatti a perderci è stato proprio Justice League che solo nel mercato americano ha incassato "appena" 229 milioni su 657 milioni di guadagno totale tanto da renderlo il peggior risultato economico tra tutti i film targati DC-Warner.