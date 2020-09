Suicide Squad: stasera su Italia 1 il film con Jared Leto e Margot Robbie

Stasera su Italia 1, alle 21:30, arrivano i supercattivi di Suicide Squad, il film diretto nel 2016 da David Ayer, con Margot Robbi, Jared Leto e Will Smith.

L'Agente dell'FBI Amanda Waller (Viola Davis) mette insieme un team di criminali composto da Deadshot (Will Smith), Boomerang (Jai Courtney), Harley Quinn (Margot Robbie) e il Joker (Jared Leto). Molti di loro sono detenuti nella prigione di Arkham. Al team di criminali viene affidata una missione per prevenire la vendita di un'arma biologica che rischia di finire nelle mani di Lex Luthor.

Un Premio Oscar vinto nel 2017 (per il trucco) e un incasso record di circa 740 milioni di dollari in tutto il mondo, non sono bastati a tenere al riparo Suicide Squad dalle critiche, che si sono accanite soprattutto sulla cattiva caratterizzazione dei personaggi e sulla narrazione piuttosto confusa. Nel 2021 arriverà il sequel girato da James Gunn, Suicide Squad: Missione Suicida.