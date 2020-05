Suicide Squad: una scena col Joker era originariamente molto più dark, svela il regista

Suicide Squad, una scena del film con protagonista il Joker doveva essere molto più dark inizialmente, ma nel montaggio finale è stata ridotta considerevolmente in toni e lunghezza. A rivelarlo è il regista David Ayer.

Si tratta della scena in cui, assieme al Joker di Jared Leto e all'Harley Quinn di Margot Robbie, è presente anche Common, che nel film interpretava il personaggio di Monster T.

La sequenza - a dire il vero piuttosto bizzarra - che potete rivedere anche nel video in calce alla notizia, terminava con la morte di Monster T per mano del Joker.

Un fan, però, in dubbio sull'autenticità della dipartita del personaggio, ha chiesto delucidazioni direttamente al regista, che ha spiegato cosa accadeva nella versione integrale della scena

It’s a long scene and Joker intimidated him into killing himself. https://t.co/JCDAumApv2 — David Ayer (@DavidAyerMovies) May 22, 2020

"Era una lunga scena, e Joker lo intimidiva fino a farlo suicidare" ha affermato Ayer, aggiungendo poi che la sequenza è stata effettivamente girata nella sua interità, ma modificata poi in post-produzione.

Con il successo della campagna dei fan di Justice League nell'ottenere la distribuzione della versione originale di Zack Snyder della pellicola, sono in molti ora a volere lo stesso per Suicide Squad, e l'hashtag #ReleaseTheAyerCut continua la sua ascesa. Accadrà anche in questo caso?