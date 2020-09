Suicide Squad: la scena d'apertura originale del film svelata da David Ayer

David Ayer, regista di Suicide Squad, ha rivelato la scena di apertura originale del film ed ha parlato della cosiddetta Ayer Cut, ovvero di quella che al principio era la sua visione del film uscito al cinema nel 2016.

Durante la prima parte del DC Fandome, evento tenutosi nella seconda metà di agosto, sono stati resi noti diversi dettagli riguardanti le novità future del DCEU. Tra queste, non è mancato Suicide Squad: Missione Suicida, film che vedrà alla regia James Gunn, pronto a mettersi in gioco nel tentativo di rilanciare la banda di supercattivi che abbiamo già visto sul grande schermo nel 2016. In quel caso, il film era diretto da David Ayer che, negli anni che hanno seguito l'uscita del film al cinema, ha più volte sottolineato quanto la sua versione originale del film fosse diversa da quella arrivata poi sul grande schermo.

Nelle scorse ore, Ayer ha rivelato quale sarebbe stata, stando ai suoi piani iniziali, la sequenza di apertura del film. In risposta ad un fan su Twitter, Ayer ha rivelato che la scena di apertura di Suicide Squad prevedeva che June Moone (Cara Delevingne) scoprisse l'Incantatrice e la liberasse nella giungla. Il regista ha anche spiegato che, subito dopo, sarebbe stata mostrata una scena chiave riguardante Joker e Harley Quinn. "Nel mio montaggio la prima scena vede June Moone che scopre e rilascia l'Incantatrice in una giungla. La scena successiva riguardava invece un prolungato assalto ad Arkham da parte dell'equipaggio di Joker, che poi fa l'elettroshock ad Harley. C'erano anche altri litigi tra HQ e Joker nella sua macchina" ha dichiarato Ayer. I fan sono da tempo consapevoli di quanto sia stato tagliato da Suicide Squad, grazie in gran parte a trailer e spot televisivi che includevano filmati non visti nei cinema.

Insomma, ulteriori dettagli che vanno quindi ad aggiungersi a quelli già resi noti in precedenza e che non fanno altro che alimentare la curiosità dei fan che da tempo desiderano il rilascio della cosiddetta Ayer Cut che andrebbe probabilmente a colmare alcune lacune nella trama del film, bocciato da una buona parte di pubblico e di critica. Lo stesso Ayer non è del tutto sicuro se il suo taglio diventerà effettivamente una realtà, ma ha anche detto che sarebbe assolutamente felice di produrlo se ne avesse l'opportunità. Considerato il recente annuncio dell'uscita della Snyder Cut, ovvero della versione originale di Justice League firmata da Zacn Snyder, i fan di David Ayer hanno di certo tutto il diritto di sperare che il loro desiderio prima o poi venga esaudito.