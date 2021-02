Suicide Squad: Missione Suicida, la sinossi conferma l'ambientazione a Corto Maltese

Warner Bros. ha diffuso una nuova sinossi di Suicide Squad: Missione Suicida che conferma l'ambientazione della storia a Corto Maltese, nota location del fumetti DC.

The Suicide Squad: una nuova foto del film

Questa la sinossi di Suicide Squad: Missione Suicida: Benvenuti nell'inferno di Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità negli Stati Uniti. Dove i peggiori criminali sono detenuti e dove faranno di tutto per uscire, anche unirsi alla segretissima Task Force X. Serve un manipolo di volontari sacrificabili per una missione? Basta riunire un gruppo di detenuti che include Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la nostra psicopatica preferita, Harley Quinn. Armarli pesantemente e poi scaraventarli (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese. Mentre vaga attraverso la giungla lottando contro forze militari ostili e guerriglieri a ogni angolo, la Squadra deve portare a termine una missione con il solo Colonnello Rick Flag a tenerli d'occhio di persona... e la voce di Amanda Waller negli auricolari, pronta a tracciare ogni loro movimento. Come sempre, una sola mossa e sono morti.

Corto Maltese è una nazione insulare immaginaria dell'universo DC situata al largo della costa del Sud America. Il paese è apparso per la prima volta in The Dark Knight Returns #3 del 1986, come sito dello scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Corto Maltese è stato citato in numerosi progetti DC live-action nel corso degli anni, ad esempio, in Batman del 1989, la fotoreporter Vicki Vale (Kim Basinger) mostra un portfolio di foto che documentano la devastante guerra civile a Corto Maltese. Il paese è stato anche lo sfondo di più episodi della terza stagione di Arrow, ma grazie a Suicide Squad: Missione Suicida stavolta i fan potranno dare uno sguardo ravvicinato alla caotica isola.

La nuova sinossi non rivela la natura della missione che ha portato Rick Flag e la Task Force X a Corto Maltese. Lo scopriremo con l'uscita del film, prevista per il 6 agosto 2021 nei cinema e in contemporanea su HBO Max.