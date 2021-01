Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn svela i motivi per cui è stato il suo film più divertente

James Gunn ha svelato i motivi per cui Suicide Squad: Missione Suicida è il film più divertente che abbia mai realizzato, spiegando i vari elementi che hanno reso l'esperienza sul set davvero indimenticanile.

Il regista ha parlato del progetto tratto dai fumetti della DC rispondendo via Twitter a un fan che gli aveva posto una domanda sui suoi film.

Il regista James Gunn ha scritto su Twitter: "Suicide Squad: Missione Suicida è stato il più divertente. Questo è stato il risultato di 1) Rendere la creatività la mia più grande priorità. In passato ho lasciato che il mio perfezionismo o il desiderio di compiacere le persone o la mia paura di non realizzare un successo facessero troppo parte del mio dialogo interiore. Ho lesciato che la creatività prendesse totalmente il sopravvento. 2) Mi trovavo nella situazione migliore dal punto di vista mentale ed emotivo. Era ovviamente collegato al primo punto. Ho affrontato dei problemi che mi hanno insegnato quanto amore avessi nella mia vita e hanno dato nuova forza alla gioia dell'espressione creativa che avevo quando ero giovane".

Il filmmaker ha aggiunto: "3) Le persone intorno a me: un cast e una troupe stupendi e uno studio che mi ha sostenuto in modo incredibile. Persone di eccezionale talento, saggezza e gentilezza ovunque. In più avevo scelto il meglio del meglio per quanto riguarda i membri della troupe con cui avevo lavorato in passato. 4) Buone abitudini per quanto riguarda il sonno. L'ansia (e l'eccitazione) del realizzare film in passato mi avevano causato molte notti insonni, spesso ottenendo 10 ore di sonno in tutta la settimana. Ero sempre di cattivo umore. Grazie a un centro emotivo migliore di solito ho ottenuto 5 o 6 ore di sonno, di cui avevo bisogno, ogni notte, alle volte anche di più".

James Gunn ha quindi concluso: "5) Essere in sintonia con la mia arte e all'apice delle mie capacità. Dirigere è un mestiere complesso e dopo 25 anni di lavoro ho provato la sicurezza che nasce dall'avere il controllo su alcuni degli aspetti del mestiere".

The Suicide Squad è diretto da James Gunn, prossimamente di nuovo nel mondo Marvel per completare la trilogia di Guardiani della Galassia. Il cast comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

La lista degli attori coinvolti nella realizzazione del lungometraggio, in arrivo ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC viene poi completata da David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.