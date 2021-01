Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn conferma il divieto ai minori di 17 anni

Mentre Wonder Woman 1984 testa la nuova forma di distribuzione ibrida ideata da Warner Bros. per ovviare all'emorragia di incassi dovuta all'emergenza sanitaria, James Gunn torna a parlare del suo Suicide Squad: Missione Suicida confermando il rating R, cioè il divieto ai minori di 17 anni non accompagnati.

The Suicide Squad: una nuova foto del film

Mentre gli appassionati di cinecomic attendono con ansia il reboot di Suicide Squad dedicato ai supervillain DC, James Gunn conferma su Twitter il visto censura a cui il film, in uscita ad agosto 2021, sarà soggetto.

Nei fumetti DC, la Suicide Squad è una banda di criminali e antieroi che il governo usa occasionalmente per completare missioni clandestine offrendo in cambio ai delinquenti una pausa dalle loro pene detentive. Il precedente tentativo di un live-action Suicide Squad, uscito nel 2016, è stato accolto negativamente dalla critica e i fan si augurano che James Gunn sarà in grado di riportare in auge il franchise visto il successo dei suoi Guardiani della Galassia. In a Q&A durante DC FanDome, James Gunn ha confessato che girare il reboot di Suicide Squad è stata la migliore esperienza della sua vita:

"Sarà diverso da qualsiasi film di supereroi mai realizzato. Questo è di gran lunga il film più grandioso che abbia mai realizzato, è stato davvero il viaggio più grande ed emozionante della mia vita realizzare questo film che contiene tante esplosioni e incidenti come mai prima. In effetti, il tipo che ha curato tutti i nostri effetti speciali in questo film, Dan Sudick, che ha fatto quasi tutti i film Marvel, sostiene che ci sono più effetti in questo film rispetto a tutti gli altri messi insieme".

Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn parla dei personaggi che non poteva usare

Scritto e diretto da James Gunn, Suicide Squad: Missione Suicida arriverà nelle sale il 6 agosto 2021. Nel cast torneranno Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag Jr.), Viola Davis (Amanda Waller) e Margot Robbie nei panni di Harley Quinn. I nuovi nomi presenti saranno David Dastmalchian, John Cena, Nathan Fillion, Sean Gunn, Taika Waititi, Peter Capaldi, Idris Elba, Michael Rooker e Sylvester Stallone.