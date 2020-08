Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn parla dei personaggi che non poteva usare

James Gunn ha commentato su Instagram le imposizioni della DC sui personaggi che non poteva usare in Suicide Squad: Missione Suicida.

James Gunn ha commentato su Instagram le imposizioni della DC sui personaggi che non poteva usare in Suicide Squad: Missione Suicida. Il regista ha postato una locandina del classico bellico Quella sporca dozzina, citandolo come una delle ispirazioni per il suo film, che contiene una nuova incarnazione della squadra precedentemente portata sullo schermo da David Ayer.

Nei commenti un fan gli ha chiesto se ci fossero restrizioni da parte della DC su quali personaggi fossero utilizzabili o meno nel lungometraggio, e Gunn ha risposto "No", lasciando così intendere di avere libertà creativa nella composizione della squadra. In precedenza, il cineasta aveva affermato di essere comunque al corrente di chi sarebbe apparso nel nuovo film di Batman, suggerendo che tra lui e Matt Reeves ci fosse un accordo tacito sul non usare gli stessi personaggi, date le frequenti interazioni tra il vigilante di Gotham e molti membri del team, anche se i due film sono ambientati in realtà diverse.

Suicide Squad: Missione Suicida uscirà nelle sale americane il 6 agosto 2021, quasi esattamente cinque anni dopo l'esordio del capostipite. Il film è scritto e diretto da James Gunn, e dal primo film ritornano Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Jai Courtney (Captain Boomerang). Idris Elba doveva inizialmente sostituire Will Smith nei panni di Deadshot, ma Gunn ha poi deciso di affidargli la parte di Bloodsport, rimuovendo Deadshot dal film qualora Smith fosse in grado di tornare in futuro.

Questo sarà il decimo film del DC Extended Universe, ed è uno di due lungometraggi del franchise previsti per il 2021: l'altro è Black Adam, incentrato sull'omonimo antieroe che avrà le fattezze di Dwayne Johnson. A detta di Gunn, la lavorazione del film non ha subìto ritardi a causa della situazione attuale: le riprese sono finite a febbraio, prima che si bloccassero tutti i set in giro per il mondo, e la post-produzione è in corso senza particolari intoppi.