Suicide Squad: Missione Suicida, esperimenti nazisti segreti nella trama del cinecomic

Nuovi dettagli sulla trama di Suicide Squad: Missione Suicida svelano la presenza di elementi nazisti nel film, come esperimenti segreti e la presenza di ex prigioni tedesche.

Il regista James Gunn sta per riportare sul grande schermo la squadra di Suicide Squad: Missione Suicida e il produttore Peter Safran ha fornito nuovi dettagli sulla sinossi del film, rivelando che sarà coinvolta una prigione e un laboratorio dell'era nazista, dove si scopriranno esperimenti segreti.

The Suicide Squad: una nuova foto del film

Parlando con Empire in una nuova intervista, il produttore Peter Safran ha fornito alcuni dettagli sulla missione della Suicide Squad: Missione Suicida nel nuovo film rivelando che la squadra verrà inviata su un'isola immaginaria dell'America Latina chiamata Corto Maltese, che ha debuttato nelle pagine di Batman: The Dark Knight Returns #3 del 1986:

"Là devono distruggere una prigione e un laboratorio dell'era nazista di nome Jotunheim, dove sono stati tenuti prigionieri politici e hanno avuto luogo le sperimentazioni".

Nello stesso articolo, James Gunn ha difeso il film Suicide Squad del 2016, di David Ayer, quando gli è stato chiesto di rapportare il suo film al suo predecessore. James Gunn ha detto che lo scrittore e regista David Ayer ha scelto un cast fantastico con cui lavorare e che ha affrontato la costruzione dei loro personaggi in un modo davvero profondo e senza paura. Inoltre, James Gunn pensa che Suicide Squad: Missione Suicida non entrerà in conflitto con il primo film, anche se potrebbe entrare in contraddizione in alcune parti.

Scritto e diretto da James Gunn, Suicide Squad: Missione Suicida arriverà nelle sale il 6 agosto 2021. Nel cast torneranno Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag Jr.), Viola Davis (Amanda Waller) e Margot Robbie nei panni di Harley Quinn. I nuovi nomi presenti saranno David Dastmalchian, John Cena, Nathan Fillion, Sean Gunn, Taika Waititi, Peter Capaldi, Idris Elba e Michael Rooker.