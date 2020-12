Suicide Squad: Missione Suicida, i dettagli del costume di Idris Elba svelati in un video

Idris Elba ha svelato i dettaglio dello speciale costume del suo personaggio, Bloodsport, in Suicide Squad: Missione Suicida.

Nel corso di un panel del CCXP, convention che si tiene in Brasile, sono stati diffusi i dettagli del costume indossato da Idris Elba in Suicide Squad: Missione Suicida.

Suicide Squad: Missione Suicida, diretto da James Gunn, vedrà l'inglese Idris Elba nei panni di Robert DuBois, alias Bloodsport. Nel corso del panel virtuale dedicato al film, Elba ha fornito alcuni dettagli sul costume del suo personaggio:

"Ha un costume davvero cool, è incredibilmente innovativo e tecnicamente avanzato. Nessuno tranne il mio personaggio può usare questo costume che verrà utilizzato in maniera brutale".

Nel corso del panel, il regista James Gunn ha rivelato di aver concluso il montaggio di Suicide Squad, anche se del film non è stato mostrato nessun estratto. Con lui sono intervenuti nel corso del panel Nathan Fillion, Flula Borg, Alice Braga, Daniela Melchior e John Cena che presto tornerà nei panni di Peacemaker in una serie spinoff per HBO Max.

Scritto e diretto da James Gunn, Suicide Squad: Missione Suicida arriverà nelle sale e in contemporanea negli USa su HBO Max il 6 agosto 2021. Nel cast torneranno Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag Jr.), Viola Davis (Amanda Waller) e Margot Robbie nei panni di Harley Quinn. I nuovi nomi presenti saranno David Dastmalchian, John Cena, Nathan Fillion, Sean Gunn, Taika Waititi, Peter Capaldi, Idris Elba e Michael Rooker.