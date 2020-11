Suicide Squad: Missione suicida, anche Sylvester Stallone nel cast del film

Attraverso un video condiviso sui social, Sylvester Stallone ha annunciato la sua presenza nel cast di Suicide Squad: Missione Suicida, film diretto da James Gunn, in uscita nei cinema nel 2021.

Sylvester Stallone, da sempre molto attivo sui social, ha ufficializzato il suo coinvolgimento in Suicide Squad: Missione Suicida. "Non esiste riposo per chi è stanco, ma quello che faccio è così piacevole che non lo definisco nemmeno un lavoro ma un regalo", si legge nel post che accompagna il video in cui Stallone dice che sta andando a lavorare con Gunn al progetto che lui stesso definisce spettacolare. "Buongiorno a tutti, è sabato e sto per lavorare con il grande regista James Gunn a Suicide Squad 2", dice Stallone nel filmato. "L'ho visto ed è incredibile, quindi sono molto orgoglioso di essere coinvolto e non posso dirvi niente di più perché dovrete aspettare per vederlo, ma ne varrà la pena".

Al momento, Stallone non ha specificato quale ruolo interpreterà. Il video ha scatenato l'entusiasmo tra i numerosi sostenitori dell'attore, che negli ultimissimi anni ha preso parte a nuovi capitoli di diverse serie cinematografiche, come Rambo Last Blood, Creed I e II ed Escape Plan, di cui è uscito il terzo film nel 2019.

Ricordiamo che Sylvester Stallone è stato già diretto da James Gunn in Guardiani della Galassia Vol. 2, dove ha ricoperto il ruolo di Stakar Ogord.