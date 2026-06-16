Suicide Squad, dietro le quinte della scena surreale con Jared Leto: "Te la sei fatta sotto?"

Ike Barinholtz ha raccontato un curioso episodio avvenuto durante le riprese di Suicide Squad. L'attore ha ricordato un'improvvisazione di Jared Leto nei panni del Joker che lo colse completamente alla sprovvista durante una scena di interrogatorio.

A quasi dieci anni dall'uscita di Suicide Squad, continuano ad emergere retroscena sul travagliato film DC diretto da David Ayer. Questa volta a raccontarne uno è stato Ike Barinholtz, interprete della guardia carceraria Griggs, che ha ricordato una delle scene condivise con Jared Leto e il suo controverso Joker.

L'improvvisazione del Joker che spiazzò Barinholtz

L'aneddoto è arrivato durante una recente partecipazione al programma Funny You Ask, dove l'attore ha ripercorso una particolare giornata sul set, spiegando come una semplice scena si sia trasformata in un momento piuttosto surreale a causa dell'approccio estremamente immersivo di Leto al personaggio.

Nel film, Ike Barinholtz lavora all'interno del penitenziario di Belle Reve nei panni di Griggs e finisce per essere interrogato dal Joker nel tentativo di scoprire dove si trovi Harley Quinn. Secondo Barinholtz, la scena prevedeva semplicemente che il Joker lo intimidisse. L'attore stava quindi interpretando la paura del proprio personaggio quando Leto decise di improvvisare una battuta non prevista dal copione.

"Doveva essere minaccioso nei miei confronti durante la scena, quindi io stavo reagendo come una persona spaventata", ha raccontato. A quel punto il Joker di Leto, seduto sopra di lui durante la sequenza, cambiò improvvisamente registro. "Mi disse qualcosa tipo: "Oh oh, qualcuno si è fatto la pipì addosso?"", ha ricordato Barinholtz. Essendo abituato a seguire il flusso delle improvvisazioni degli altri attori, la sua reazione fu immediata.

"Io sono uno che tende sempre a portare avanti la scena e quindi ho risposto: "Sì. Sì, l'ho fatta"." Subito dopo, però, realizzò quanto fosse bizzarra la situazione. "È davvero una delle improvvisazioni più difficili da gestire che qualcuno possa rivolgerti."

La battuta ha inevitabilmente strappato una risata al pubblico, ma rappresenta anche uno dei tanti esempi del metodo adottato da Jared Leto durante la lavorazione del film.

Il controverso metodo di Jared Leto nei panni del Joker

Durante le riprese di Suicide Squad, il comportamento di Leto fece discutere quasi quanto il film stesso. Diversi membri del cast raccontarono infatti episodi piuttosto insoliti legati al suo tentativo di restare costantemente immerso nel personaggio.

Suicide Squad: Jared Leto in una scena

Negli anni successivi sono emersi racconti riguardanti scherzi estremi, regali inquietanti inviati ai colleghi e atteggiamenti studiati per mantenere viva l'atmosfera caotica associata al Principe Pagliaccio del Crimine. Un approccio che generò molta curiosità durante la promozione del film ma che, alla prova dello schermo, non riuscì a convincere una larga parte del pubblico.

La versione del Joker interpretata da Leto fu infatti una delle componenti più criticate di Suicide Squad. Nonostante l'enorme attesa iniziale, il personaggio ebbe uno spazio limitato nel montaggio finale e non riuscì a lasciare il segno come altre incarnazioni del celebre villain DC.

L'attore sarebbe poi tornato brevemente nel ruolo grazie alla versione estesa di Zack Snyder's Justice League, in una sequenza ambientata in un possibile futuro post-apocalittico.

Dopo l'esperienza nei panni del Joker, Jared Leto ha continuato a frequentare il mondo dei cinecomic interpretando il protagonista di Morbius, adattamento dell'antieroe Marvel prodotto da Sony. Anche in quel caso, però, il risultato non è stato quello sperato. Il film è stato accolto freddamente dalla critica e non è riuscito a trasformarsi nel successo che lo studio immaginava.

Più recentemente l'attore ha vestito i panni di Skeletor nel nuovo Masters of the Universe, portando sul set lo stesso livello di coinvolgimento che aveva caratterizzato il suo Joker. Tuttavia, nemmeno questa volta l'impegno profuso nella costruzione del personaggio è bastato a trasformare il film in un grande successo commerciale.

Resta invece il ricordo di episodi come quello raccontato da Barinholtz, testimonianze di un periodo in cui il Joker di Jared Leto era diventato quasi leggendario per ciò che accadeva dietro le quinte quanto per quello che si vedeva sullo schermo.