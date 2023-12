Suicide Squad, David Ayer: 'Il montaggio ha devastato la mia visione del Joker'

Ayer continua a ribadire come quella arrivata in sala sia una versione completamente distorta del suo film.

In un nuovo post pubblicato sui social, il regista David Ayer ha ribadito come la versione cinematografica di Suicide Squad non sia riuscita a restituire quella che era la sua visione creativa del Joker interpretato da Jared Leto.

"Joker è formidabile intenso e una forza della natura nel mio montaggio", ha scritto Ayer. "Non è fuori fuoco e sciocco. Nella mia versione ha un arco narrativo che si protrae con forza per tutto il film".

Il regista ha ripreso alcune delle lamentele dei fan nei confronti del Joker interpretato da Jared Leto, la cui interpretazione è stata considerata inferiore a quelle di Jack Nicholson, Heath Ledger e del successivo Joaquin Phoenix.

La critica ha anche giudicato l'interpretazione di Leto come banale e superficiale, ma Ayer ha affermato che questo è stato principalmente il risultato del montaggio in post-produzione. "Nella versione uscita in sala [Joker] è un oggetto di scena, non un personaggio", ha scritto, lasciando intendere che molte scene di Leto sono state tagliate dalla versione del film uscita nelle sale.

David Ayer: "Suicide Squad mi ha rovinato. È come guardare una persona che ami sc**ata da una che odi"

Sono anni che Ayer spera di vedere distribuita la sua Ayer Cut di Suicide Squad, come successo per la Zack Snyder's Justice League, ma difficilmente accadrà, specialmente ora che il nuovo DC Universe di James Gunn sta per essere inaugurato.