David Ayer: 'Suicide Squad mi ha rovinato. È come guardare una persona che ami sc**ata da una che odi'

David Ayer è apparso nell'ultimo episodio del podcast "Real Ones" di Jon Bernthal e ha citato Suicide Squad come il suo più grande rimpianto a Hollywood.

Negli ultimi anni, il regista ha detto a gran voce che la versione uscita nelle sale di Suicide Squad non era quella che preferiva. Il film è stato ampiamente criticato dalla critica, ma Ayer sostiene da tempo che lo studio ha cambiato l'intero tono del film rispetto alla sua idea iniziale.

"Hollywood - dico alla gente - è come guardare qualcuno che ami che viene scopato da qualcuno che odi", ha detto Ayer quando gli è stato chiesto quale fosse il suo più grande rammarico a Hollywood. "Il più grande è stato 'Suicide Squad'. Quella merda mi ha spezzato. Mi ha fatto il culo".

"Arrivavo direttamente da 'Fury'. Avevo la città in mano - avrei potuto fare qualsiasi cosa", ha continuato Ayer. "E [ho] intrapreso questo viaggio con ['Suicide Squad']. E ho fatto quello che faccio sempre: era autentico, sincero, abbiamo fatto tutte le prove, siamo entrati davvero nell'anima di ognuno. Creiamo questa cosa straordinaria e collaborativa, giusto? E poi è uscito "Deadpool". E non avevano ancora fatto le proiezioni di prova con Batman v. Superman, quindi si aspettavano un risultato diverso, e poi sono stati massacrati da tutti i critici. E allora si sono detti: 'Ok, ora trasformeremo il film dark e soul di David Ayer in una fottuta commedia'".

Suicide Squad, David Ayer ribadisce: "L'Ayer Cut era migliore rispetto a quanto visto al cinema"

Da tempo Ayer sostiene l'esistenza di una Ayer Cut di Suicide Squad, ma difficilmente la Warner la renderà disponibile come fatto con la Snyder Cut di Justice League.