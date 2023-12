Suicide Squad, David Ayer: 'La mia versione sta arrivando, qualcosa verrà rivelato'

Sebbene a breve il DCEU arriverà ufficialmente alla sua conclusione con l'uscita di Aquaman e il Regno Perduto, il regista David Ayer insiste sulla director's cut del suo Suicide Squad del 2016, che a suo avviso "potrebbe cambiare il corso della storia".

Il filmmaker, intervistato da GamesRadar, si è dichiarato fiducioso nonostante gli anni passati: "Penso che uscirà, un giorno. Voglio essere ottimista. Sai, ci son tante persone che non vogliono che esca, c'è tutto un movimento contro, perché se dovesse uscire mostrerebbe al pubblico quanto sono stati codardi e tutto lo schifoso trattamento che hanno riservato con questo film, mostrando il duro lavoro che hanno fatto gli attori e che gli è stato portato via. Tutto ciò esploderà una volta che le persone vedranno il film... qualcosa verrà rivelato. La verità viene sempre a galla."

Il regista ha poi aggiunto: "L'interesse per il mio montaggio sembra reale e organico. E James Gunn mi ha detto che avrà il suo momento per essere condiviso con il mondo. Prima però, si merita di lanciare il suo universo DC senza più drammi sui vecchi progetti."

David Ayer è apparso nell'ultimo episodio del podcast "Real Ones" di Jon Bernthal e ha citato Suicide Squad come il suo più grande rimpianto a Hollywood. "Hollywood - dico alla gente - è come guardare qualcuno che ami che viene scopato da qualcuno che odi", ha detto Ayer quando gli è stato chiesto quale fosse il suo più grande rammarico a Hollywood. "Il più grande è stato 'Suicide Squad'. Quella merda mi ha spezzato. Mi ha fatto il culo".

"Arrivavo direttamente da 'Fury'. Avevo la città in mano - avrei potuto fare qualsiasi cosa", ha continuato Ayer. "E [ho] intrapreso questo viaggio con ['Suicide Squad']. E ho fatto quello che faccio sempre: era autentico, sincero, abbiamo fatto tutte le prove, siamo entrati davvero nell'anima di ognuno. Creiamo questa cosa straordinaria e collaborativa, giusto? E poi è uscito "Deadpool". E non avevano ancora fatto le proiezioni di prova con Batman v. Superman, quindi si aspettavano un risultato diverso, e poi sono stati massacrati da tutti i critici. E allora si sono detti: 'Ok, ora trasformeremo il film dark e soul di David Ayer in una fottuta commedia'".