Suicide Squad: David Ayer difende l'aspetto del Joker di Jared Leto

Il regista di Suicide Squad, David Ayer, ha difeso l'aspetto del Joker di Jared Leto mettendo in evidenza la somiglianza col villain dei fumetti in alcuni interventi sui social media.

Fin da prima che Suicide Squad venisse distribuito, il Joker di Jared Leto è finito nel mirino delle critiche per l'aspetto fisico e il volto ricoperto da tatuaggi. In seguito il film è stato pesantemente criticato e anche la performance di Leto non si è salvata. Il regista David Ayer però non ci sta e ha ribadito più volte che di fatto l'interpretazione dell'attore premio Oscar non era apprezzabile perché gran parte del suo minutaggio è finito sul pavimento della sala di montaggio.

In un post recente, David Ayer torna a difendere il Joker condividendo un'immagine che mette a confronto il villain di Jared leto e quello dei fumetti, sottolineandone le somiglianze.

Amazing. Tracks exactly with how I built the looks - “Not comic book accurate” https://t.co/6WAGSXpTzT — David Ayer (@DavidAyerMovies) June 4, 2020

In precedenza David Ayer aveva dichiarato di avere il cuore spezzato per Jared Leto che, dopo tanto impegno e una performance estrema, si è visto ridurre il ruolo a poco più di uno sconnesso cameo. L'unica forma di riscossa potrebbe essere l'uscita della Ayer Cut di Suicide Squad seguendo il modello della Snyder Cut, ma per adesso l'idea sembra prematura.