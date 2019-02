Suicide Squad 2: Harley Quinn non sarà nel sequel di James Gunn?

Suicide Squad ritornerà prossimamente sul grande schermo con un sequel firmato, da James Gunn, che sembra sia stato ideato come un reboot della storia tratta dai fumetti e ora il magazine Forbes sostiene che Margot Robbie non riprenderà il suo ruolo di Harley Quinn nell'atteso cinecomic.

Il film dovrebbe avere un cast quasi del tutto rinnovato e l'iconico personaggio femminile, prossimamente al centro di Birds of Prey, non dovrebbe entrare in azione.

Warner Bros., inoltre, sembra abbia per ora abbandonato anche lo sviluppo dei lungometraggi spinoff dedicati a Harley e al Joker e il film completamente dedicato al villain interpretato dal premio Oscar Jared Leto. Tra i titoli che sembra siano stati messi in pausa anche il crossover tra Birds of Prey e Gotham City Sirens.

Margot è attualmente impegnata proprio nell'adattamento tutto al femminile dei fumetti della DC che mostrerà Harley Quinn, Black Canary e Huntress unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor. Tra le protagoniste ci saranno anche Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast saranno presenti anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.

Il sequel di Suicide Squad è destinato ad arrivare nelle sale americane il 6 agosto 2021.