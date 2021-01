Sucker Punch, su Netflix in streaming da oggi

Sucker Punch, il visionario e discusso film di Zack Snyder del 2011, sbarca finalmente su Netflix in streaming a partire da oggi 12 gennaio 2021!

Baby Doll viene rinchiusa contro la sua volontà dal violento patrigno in un istituto psichiatrico. Decisa a combattere per la sua libertà, la ragazza si mette alla guida di quattro ragazze - la schietta Rocket, la scaltra Blondie, la leale Amber e la riluttante Sweet Pea - per sfuggire a Blue, Madam Gorski e High Roller, contro i quali si ritrovano a combattere una fantastica guerra tra minacciosi samurai, pericolosi serpenti e un arsenale virtuale a loro disposizione. Insieme dovranno decidere cosa sono disposte a sacrificare per sopravvivere. Ma con l'aiuto del Saggio il loro incredibile viaggio - se avranno successo - le condurrà alla libertà.

Emily Browning tra Abbie Cornish e Jena Malone in Sucker Punch

Sucker Punch di Zack Snyder è basato su un suo soggetto originale, un vero e proprio action al femminile ambientato nel 1950, ma assolutamente futuristico: nel cast troviamo Emily Browning, Vanessa Hudgens fino Jena Malone e molti altri. Il film non è stato un successo nelle sale, andando a incassare praticamente i costi di produzione e nulla in più, ma col tempo ha assunto le caratteristiche di un piccolo cult, anche se molto osteggiato dai critici, che lo hanno affossato al suo arrivo nelle sale.

Sucker Punch è solo l'ultima di tante novità in catalogo a gennaio 2021 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.