Netflix, gennaio 2021: le novità in catalogo per film e serie TV

Nuovi film e serie TV nel catalogo Netflix dicembre 2020: dalla terza stagione di Cobra Kai al film Pieces of a Woman con Vanessa Kirby presentato alla 77° Edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Su Netflix a gennaio 2021 in arrivo nuovi film e serie TV in catalogo: dalla serie Lupin diretta dal regista premio Emmy Louis Leterrier, a Fate: The Winx Saga, la serie ispirata al fantasy animato italiano, alla seconda stagione di Snowpiercer e poi ancora l'intera serie cult Dawson's Creek e la saga di Spider Man. Ecco cosa ci aspetta sulla piattaforma streaming nel primo mese dell'anno.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali

Monarca (Stagione 2) - dall'1 gennaio 2021 - Seconda stagione incentrata sui miliardari messicani dell'impero della Tequila Herederos, alla prese con il Clan Carranza.

(Stagione 2) - dall'1 gennaio 2021 - Seconda stagione incentrata sui miliardari messicani dell'impero della Tequila Herederos, alla prese con il Clan Carranza. Cobra Kai (Stagione 3) - dall'8 gennaio 2021 - Nuova stagione del seguito ideale di Karate Kid.

(Stagione 3) - dall'8 gennaio 2021 - Nuova stagione del seguito ideale di Karate Kid. Lupin (parte 1) - dall'8 gennaio 2021 - Ispirandosi alle avventure si Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo Assane Diop decide di vendicare il padre.

(parte 1) - dall'8 gennaio 2021 - Ispirandosi alle avventure si Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo Assane Diop decide di vendicare il padre. Perfetti sconosciuti (stagione 1) - dall'11 gennaio 2021 -

(stagione 1) - dall'11 gennaio 2021 - Fate: The Winx Saga (Stagione 1) - dal 22 gennaio - Un gruppo di fate impara a gestire i propri poteri magici mentre si districa tra amori, rivalità e mostri.

(Stagione 1) - dal 22 gennaio - Un gruppo di fate impara a gestire i propri poteri magici mentre si districa tra amori, rivalità e mostri. Snowpiercer (stagione 2) - dal 26 gennaio 2021 - La terra è ghiacciata e gli ultimi umani sopravvissuti vivono su un enorme treno che gira intorno al globo, cercando di coesistere in un delicato equilibrio.

(stagione 2) - dal 26 gennaio 2021 - La terra è ghiacciata e gli ultimi umani sopravvissuti vivono su un enorme treno che gira intorno al globo, cercando di coesistere in un delicato equilibrio. 50m2 (Stagione 1) - dal 27 gennaio 2021 - Un sicario che ha tradito i suoi capi trova nascondiglio in una sartoria vuota, e assume una nuova identità.

Serie tv

Suits (Stagione 9) - dal 6 gennaio 2021 - Un laureato mancato ottiene un ambito posto da associato anche senza i titoli richiesti.

Brooklyn Nine-Nine (Stagione 6) - dal 10 gennaio 2021 - Con l'arrivo di un nuovo capitano, il detective Jake Peralta deve imparare a rispettare le regole.

Dawson's Creek (Stagioni 1-6) - dal 16 gennaio 2021 - . Le vite di quattro ragazzi che si affacciano all'adolescenza, si intrecciano nella città di Capeside.

I Film su Netflix

Il catalogo di gennaio della piattaforma multimediale presenta come sempre numerosi film. Segnaliamo l'originale La Tigre Bianca con Priyanka Chopra e Rocketman, vincitore del premio Oscar per la miglior canzone, che narra la vita di Elton John e poi ancora Pieces of a Woman prodotto da Martin Scorsese.

Film Originali Netflix

What Happened to Mr. Cha? - dall'1 gennaio 2021 - L'apice della sua carriera è ormai lontano, ma un attore si aggrappa al proprio passato glorioso, finchè un brusco scosso lo costringe ad affrontare la realtà.

- dall'1 gennaio 2021 - L'apice della sua carriera è ormai lontano, ma un attore si aggrappa al proprio passato glorioso, finchè un brusco scosso lo costringe ad affrontare la realtà. Circuito rovente - dal 2 gennaio 2021 - Le sue nozze sono bruscamente interrotte e Roy accetta una sfida da un avversario sull'iconica pista del Nurburgring in Germania... in palio c'è la sposa in fuga!

- dal 2 gennaio 2021 - Le sue nozze sono bruscamente interrotte e Roy accetta una sfida da un avversario sull'iconica pista del Nurburgring in Germania... in palio c'è la sposa in fuga! Azizler - dall'8 gennaio 2021 - Nel pieno di una crisi di mezz'età, Azizler cerca una via d'uscita da un lavoro monotono, amici solitari e famiglia ingombrante, fingendo di avere tutto sotto controllo.

- dall'8 gennaio 2021 - Nel pieno di una crisi di mezz'età, Azizler cerca una via d'uscita da un lavoro monotono, amici solitari e famiglia ingombrante, fingendo di avere tutto sotto controllo. Outside the Wire - dal 15 gennaio 2021 - Nel prossimo futuro, un pilota di droni inviato in una zona di guerra si ritrova in coppia con un ufficiale androide top secret in missione per fermare un attacco nucleare

- dal 15 gennaio 2021 - Nel prossimo futuro, un pilota di droni inviato in una zona di guerra si ritrova in coppia con un ufficiale androide top secret in missione per fermare un attacco nucleare Doppio papà - dal 15 gennaio 2021 - mentre la madre è all'estero, una diciottenne che vive da sempre in una comunità Hippie si avventura nel mondo reale per trovare il suo padre biologico

- dal 15 gennaio 2021 - mentre la madre è all'estero, una diciottenne che vive da sempre in una comunità Hippie si avventura nel mondo reale per trovare il suo padre biologico La tigre bianca - dal 22 gennaio 2021 - Un autista indiano scaltro e ambizioso riesce a sfuggire alla povertà per arrivare ai vertici del potere. Un viaggio epico tratto dal bestseller del New York Times

- dal 22 gennaio 2021 - Un autista indiano scaltro e ambizioso riesce a sfuggire alla povertà per arrivare ai vertici del potere. Un viaggio epico tratto dal bestseller del New York Times La nave sepolta - dal 29 gennaio 2021 - Alle soglie della Seconda guerra mondiale, una ricca vedova chiede a un archeologo dilettante di occuparsi degli scavi di alcuni tumuli nella sua proprietà.

FILM

Spider-Man - dall'1 gennaio 2021 - Morso da un ragno geneticamente modificato, il timido adolescente Peter Parker usa i suoi nuovi superpoteri per combattere le ingiustizie e un supercattivo vendicativo.

- dall'1 gennaio 2021 - Morso da un ragno geneticamente modificato, il timido adolescente Peter Parker usa i suoi nuovi superpoteri per combattere le ingiustizie e un supercattivo vendicativo. Spider-Man 2 - dall'1 gennaio 2021 - Spider-Man combatte contro Rhino e il potente Electro mentre cerca di mantenere la promessa di non coinvolgere l'amica Gwen nella sua vita pericolosa.

- dall'1 gennaio 2021 - Spider-Man combatte contro Rhino e il potente Electro mentre cerca di mantenere la promessa di non coinvolgere l'amica Gwen nella sua vita pericolosa. Spider-Man 3 - dall'1 gennaio 2021 - Apparentemente invincibile, Spider-Man si scontra con una nuova serie di cattivi nel terzo episodio della saga avventurosa campione d'incassi.

- dall'1 gennaio 2021 - Apparentemente invincibile, Spider-Man si scontra con una nuova serie di cattivi nel terzo episodio della saga avventurosa campione d'incassi. Full Out 2: You Got This! - dall'1 gennaio 2021 - Con l'aiuto di una breakdancer, Chayse e la sua squadra di ginnaste cercano di trovare le mosse giuste per distinguersi nelle gare dell'imminente campionato.

- dall'1 gennaio 2021 - Con l'aiuto di una breakdancer, Chayse e la sua squadra di ginnaste cercano di trovare le mosse giuste per distinguersi nelle gare dell'imminente campionato. Lo sbirro di Belleville - dall'1 gennaio 2021 - Dopo l'omicidio di un amico, un poliziotto parigino si reca a Miami e fa squadra con un burbero detective americano per catturare la gang responsabile.

- dall'1 gennaio 2021 - Dopo l'omicidio di un amico, un poliziotto parigino si reca a Miami e fa squadra con un burbero detective americano per catturare la gang responsabile. Rocketman - dal 2 gennaio - In clinica per disintossicarsi, Elton John ricorda le umili origini, le canzoni immortali e i momenti inebrianti tra creatività ed eccessi. Basato sulla sua vera storia.

- dal 2 gennaio - In clinica per disintossicarsi, Elton John ricorda le umili origini, le canzoni immortali e i momenti inebrianti tra creatività ed eccessi. Basato sulla sua vera storia. The Front Runner - Il vizio del potere - dal 6 gennaio 2021 - La campagna del candidato presidenziale Gary Hart nel 1988 affronta problemi mai visti quando voci di una tresca innescano uno scandalo inarrestabile.

- Il vizio del potere - dal 6 gennaio 2021 - La campagna del candidato presidenziale Gary Hart nel 1988 affronta problemi mai visti quando voci di una tresca innescano uno scandalo inarrestabile. Pieces of a Woman - dal 7 gennaio 2021 - Uno straziante parto in casa ha profonde ripercussioni emotive su una donna, che si isola dal compagno e dalla famiglia in un abisso di dolore.

- dal 7 gennaio 2021 - Uno straziante parto in casa ha profonde ripercussioni emotive su una donna, che si isola dal compagno e dalla famiglia in un abisso di dolore. Victoria & Abdul - dal 7 gennaio 2021 - Un allegro impiegato indiano si reca in Inghilterra per consegnare un dono alla regina Vittoria e finisce per stringere un'improbabile amicizia con la sovrana.

- dal 7 gennaio 2021 - Un allegro impiegato indiano si reca in Inghilterra per consegnare un dono alla regina Vittoria e finisce per stringere un'improbabile amicizia con la sovrana. A.C.A.B.: All Cops Are Bastards - 31 gennaio - Cobra, Negro e Mazinga sono tre "celerini bastardi". Celerini, così si sentono, più che poliziotti.

Documentari e reality show

Le guide di Headspace: Meditazione (stagione 1) - dall'1 gennaio 2021 - Headspace offre tecniche ed esperienze guidate per avviarsi amichevole ai benefici della meditazione

(stagione 1) - dall'1 gennaio 2021 - Headspace offre tecniche ed esperienze guidate per avviarsi amichevole ai benefici della meditazione Minimalismo: Il meno è ora - dall'1 gennaio 2021 - Gli amici di lunga data Joshua Fields Millburn e Ryan Nicodemus hanno fondato un movimento sul minimalismo.

- dall'1 gennaio 2021 - Gli amici di lunga data Joshua Fields Millburn e Ryan Nicodemus hanno fondato un movimento sul minimalismo. Dream Home Makeover: La casa ideale (stagione 2) - dall'1 gennaio 2021 - Assieme a Shea e a Syd dello Studio McGee, alcune famiglie realizzano il sogno di una casa perfetta.

(stagione 2) - dall'1 gennaio 2021 - Assieme a Shea e a Syd dello Studio McGee, alcune famiglie realizzano il sogno di una casa perfetta. Storia delle parolacce (stagione 1) - dal 5 gennaio 2021 - Nicolas Cage conduce questa serie spassosa e orgogliosamente scurrile.

(stagione 1) - dal 5 gennaio 2021 - Nicolas Cage conduce questa serie spassosa e orgogliosamente scurrile. Nailed It!: Messico (stagione 3) - dal 5 gennaio 2021 - I più divertenti disastri in cucina sbarcano in Messico, dove pasticcieri molto dilettanti si contendono il montepremi.

(stagione 3) - dal 5 gennaio 2021 - I più divertenti disastri in cucina sbarcano in Messico, dove pasticcieri molto dilettanti si contendono il montepremi. Surviving Death: Cosa c'è dopo la morte? - dal 6 gennaio 2021 - Cosa succede dopo la morte? Questa docuserie esplora storie personali presentando ricerche su esperienze ai confini della morte.

- dal 6 gennaio 2021 - Cosa succede dopo la morte? Questa docuserie esplora storie personali presentando ricerche su esperienze ai confini della morte. Inside the World's Toughest Prisons - dall'8 gennaio 2021 - Giornalisti investigativi si trasformano volontariamente in detenuti nelle prigioni più pericolose del mondo

- dall'8 gennaio 2021 - Giornalisti investigativi si trasformano volontariamente in detenuti nelle prigioni più pericolose del mondo Crack: Cocaine, Corruption & Conspirancy - dall'11 gennaio 2021 - Durante una recessione dilaga una droga economica e potente, innescando il panico morale alimentato dal razzismo.

- dall'11 gennaio 2021 - Durante una recessione dilaga una droga economica e potente, innescando il panico morale alimentato dal razzismo. Night Stalker: Caccia a un serial killer - dal 13 gennaio 2021 - Dietro il fascino dell'assolata Los Angeles del 1985 si nasconde un serial killer. In questa storia true crime, due detective faranno di tutto per acciuffarlo.

- dal 13 gennaio 2021 - Dietro il fascino dell'assolata Los Angeles del 1985 si nasconde un serial killer. In questa storia true crime, due detective faranno di tutto per acciuffarlo. Bling Empire (Stagione 1) - dal 15 gennaio 2021 - Segui i ricchi asiatici e asioamericani amanti del divertimento a Los Angeles mentre si scatenano tra feste sontuose e glamour

Anime e Animazione