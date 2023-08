Sucker Punch, Zack Snyder: 'Prima o poi potrei realizzare la mia Director's Cut'

Archiviata l'esperienza con Watchmen, Zack Snyder tornò alla ribalta nel 2011 con Sucker Punch, film basato su un suo soggetto originale, un vero e proprio action al femminile ambientato nel 1950, ma assolutamente futuristico. Sebbene siano passati oltre 10 anni dalla sua uscita nelle sale, il regista ha spiegato che intende prima o poi realizzare una Director's Cu in quanto molti aspetti sono stati rimossi, o completamente stravolti, nel montaggio finale visto sul grande schermo.

Snyder ne ha parlato di recente ai microfoni di Letterboxd: "Prima o poi potrei dare luce alla mia Director's Cut, alla mia visione originaria del film. Nel finale che avevo pensato inizialmente, quando Babydoll si trova sulla sedia nel seminterrato con Blue ed è già stata lobotomizzata, il set si rompe, lei si alza e inizia a cantare una canzone sul palco. Tutte le persone che sono state uccise si uniscono a lei e l'idea è che in un modo alquanto strano, anche se è lobotomizzata, Babydoll sia bloccata in questo ciclo infinito di vittoria euforica".

Snyder ha poi aggiunto: "Era un finale ottimista e non ottimista al tempo stesso, ma dopo i primi test screening gli studios non erano convinti. Lo trovavano strano e quindi si è deciso di cambiarlo".

Di cosa parla Sucker Punch?

Questa la trama del film, disponibile in streaming su Netflix: Baby Doll viene rinchiusa contro la sua volontà dal violento patrigno in un istituto psichiatrico. Decisa a combattere per la sua libertà, la ragazza si mette alla guida di quattro ragazze - la schietta Rocket, la scaltra Blondie, la leale Amber e la riluttante Sweet Pea - per sfuggire a Blue, Madam Gorski e High Roller, contro i quali si ritrovano a combattere una fantastica guerra tra minacciosi samurai, pericolosi serpenti e un arsenale virtuale a loro disposizione. Insieme dovranno decidere cosa sono disposte a sacrificare per sopravvivere. Ma con l'aiuto del Saggio il loro incredibile viaggio - se avranno successo - le condurrà alla libertà.

Nel cast troviamo Emily Browning, Vanessa Hudgens fino Jena Malone e molti altri.