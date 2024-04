Sucker Punch, Zack Snyder rivela: 'Potrei realizzare una nuova director's cut, ho il materiale necessario'

Zack Snyder ha rivelato che vorrebbe realizzare una versione director's cut del suo film Sucker Punch, arrivato nelle sale nel 2011.

Il progetto è stato un flop ai box office, fermandosi a quota 89.8 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, e venendo criticato molto negativamente dalla critica.

La speranza del regista

Emily Browning tra Abbie Cornish e Jena Malone in Sucker Punch

Intervistato dal magazine Empire, Zack Snyder ha ammesso: "Il mio unico film che cambierei è Sucker Punch, perché non è mai stato realmente finito nel modo corretto. Anche la director's cut non è realmente il mio montaggio. Si tratta semplicemente di una versione estesa. Se ne avessi l'occasione, sistemerei quel film".

Il filmmaker ha poi ribadito: "Ho già girato il materiale necessario: devono semplicemente lasciarmelo montare. Ogni tanto lo chiediamo".

Zack ha spiegato che dovrebbero richiedere allo studio se possono realizzarne una nuova versione, essendo convinto che ci sia un momento in cui sarà possibile farlo senza avere problemi con i diritti o altri aspetti legali.

Snyder ha inoltre sottolineato che non gli dispiacerebbe se ci fosse pubblicamente il sostegno dei fan: "Se vogliono iniziare una campagna, allora va bene".

Sucker Punch: il film di Zack Snyder e il girl power da videoclip

L'accoglienza negativa riservata al progetto

Il film Sucker Punch non è mai arrivato oltre al 22% di recensioni positive da parte della critica su Rotten Tomatoes. Gli spettatori hanno apprezzato leggermente di più il progetto, con un 47% di approvazione. Il lungometraggio, tuttavia, è quello con il punteggio più basso di tutta la carriera di Zack Snyder.

Nel film si segue la storia di Baby Doll che viene rinchiusa contro la sua volontà dal violento patrigno in un istituto psichiatrico. Decisa a combattere per la sua libertà, la ragazza si mette alla guida di quattro ragazze - la schietta Rocket, la scaltra Blondie, la leale Amber e la riluttante Sweet Pea - per sfuggire a Blue, Madam Gorski e High Roller, contro i quali si ritrovano a combattere una guerra tra minacciosi samurai, pericolosi serpenti e un arsenale virtuale a loro disposizione. Insieme dovranno decidere cosa sono disposte a sacrificare per sopravvivere. Ma con l'aiuto del Saggio il loro incredibile viaggio - se avranno successo - le condurrà alla libertà.

Nel cast troviamo Emily Browning, Vanessa Hudgens fino Jena Malone.