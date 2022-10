Succession: nuovi dettagli sulla quarta stagione, che sarà girata in Norvegia

Scott Ferguson, produttore della serie Succession, ha annunciato che le riprese della prossima stagione si sposteranno in Norvegia, stuzzicando i fan sul nuovo arco narrativo con Alexander Skarsgård.

Grandi novità per la quarta stagione di Succession, pluripremiata serie targata HBO. Il produttore Scott Ferguson ha annunciato che le riprese si sposteranno in Norvegia e la location scelta avrà un forte impatto sul nuovo arco narrativo.

Succession 3: Brian Cox in una scena della serie

La prossima stagione approfondirà, infatti, il mondo di Matsson, introdotto per la prima volta nella terza. Mentre la vendita del conglomerato mediatico Waystar Royco a Matsson si avvicina sempre di più - e i Roy si chiedono quale sarà il loro futuro - la famiglia viene invitata a visitare la patria del fondatore di GoJo.

"Nella passata stagione abbiamo introdotto il nuovo personaggio interpretato da Alexander Skarsgård, portando avanti la storyline della potenziale fusione con la sua tech company" ha dichiarato Ferguson ai microfoni di Variety. "Siamo entusiasti di averlo avuto a bordo di questo progetto e fin dall'inizio l'idea dello showrunner Jesse Armstrong era quella di affidare le redini della società a un qualcuno proveniente da un paese scandinavo. E quindi ha avuto l'idea di girare delle scene in Norvegia".

Ferguson ha poi dichiarato che saranno girate delle scene molto intense in paesaggi altrettanto caratteristici: "Quando abbiamo visto le immagini della straordinaria architettura e dell'ambientazione di Juvet ci siamo entusiasmati. La Norvegia è un ambiente naturale e splendido. Ci è sembrato subito un luogo perfetto per una riunione di famiglia nella serie. Abbiamo studiato diversi Paesi, ma ci siamo resi conto che la Norvegia ha un paesaggio eccezionale, come nessun altro posto al mondo".

Succession, Brian Cox: "Interpretare Logan Roy ha avuto un terribile effetto su di me"

Il produttore ha poi concluso l'intervista affermando che la quarta stagione di Succession darà ai fan quello che vogliono, ringraziando HBO per la grande libertà creativa concessa loro. La serie è stata creata da Jesse Armstrong ed è prodotta dallo scrittore con Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy e Will Ferrell.