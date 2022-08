Succession, Brian Cox: "Interpretare Logan Roy ha avuto un terribile effetto su di me"

Brian Cox, celeberrimo attore britannico nonché star di Succession, ha affermato che interpretare il magnate dei media Logan Roy ha avuto un effetto terribile su di lui, sebbene abbia ricevuto molti riconoscimenti e premi per la sua incredibile performance.

In un'intervista con SkyNews per l'Edinburg TV Festival, Cox ha detto che Logan ha cambiato la sua quotidianità in un modo che non gli piace affatto: "Non ero una persona che si lasciava scappare parolacce o bestemmie fino a quando non ho interpretato questo ruolo e ora lo faccio continuamente."

Il patriarca della famiglia Roy, personaggio del dramma della HBO che è stato nominato per 25 Emmy Awards, è noto per i suoi monologhi aggressivi e intrisi di volgarità. "Mi ha contagiato, Logan è un personaggio piuttosto affascinante perché è così misterioso che nessuno sa veramente cosa pensi", ha continuato l'attore.

"Sappiamo come si comporta ma non sappiamo come si sente davvero", ha concluso Brian Cox prima di parlare del futuro della trama di Succession: "Faremo il nostro dovere, stiamo ancora cercando di capire cosa fare con i bambini... la domanda è: si comporteranno bene e impareranno qualcosa?".