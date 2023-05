Succession 4: cosa accadrà nel finale? Ecco su cosa puntano i bookmakers

Cosa accadrà nell'atteso finale di Succession? Se lo sono chiesti anche i bookmakers che hanno già pubblicate le loro quote per ogni scenario e finale possibile per lo show HBO.

[video id= yt= xy2gh3z6BAE]

Secondo i pronostici di DraftKings, compilati da Johnny Avello, lo scenario più probabile (con una quota di 2-1) è che la Waystar Royco venga venduta a GoJo, il conglomerato internet norvegese guidato dall'amministratore delegato Lukas Matsson (Alexander Skarsgård).

Se la società dovesse evitare questo destino, il membro della famiglia con le migliori probabilità di essere nominato amministratore delegato è Shiv Roy (Sarah Snook) data a 5-2. Seguono i fratelli Kendall (Jeremy Strong) e Roman (Kieran Culkin). Nel frattempo, il favorito cugino Greg (Nicholas Braun) è considerato un'ipotesi molto remota (50-1).

La possibilità che Kendall organizzi una manovra "vichinga inversa" - in cui la Waystar Royco acquisisca effettivamente GoJo - non è presente nelle previsioni e quindi non è considerato uno scenario possibile da DraftKings.