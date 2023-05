Succession 4, Jeremy Strong svela che nel finale Kendall avrà il suo 'momento Dracarys'

Nel podcast dedicato a Succession, Jeremy Strong ha potuto anticipare alcuni momenti del suo personaggio nell'atteso episodio che metterà fine allo show, domenica prossima su HBO, svelando anche che Kendall avrà il suo "momento Dracarys", riferimento a una delle sequenze più elettrizzanti di Game of Thrones.

"Vedremo una specie di momento Dracarys per Kendall", ha rivelato Strong. "Già dalla fine del sesto episodio credo che si intuisca già il finale e nel nono episodio sono successe molte cose. La sua colpevolezza in questa specie di patto faustiano è evidente, sa di essere compromesso".

"La sua assistente Jess è un personaggio fantastico e Juliana Canfield un'attrice brillante, e mi piace che le abbiano concesso di avere questa grande scena", ha continuato Strong. "Ma in un certo senso è una delle uniche persone rimaste a Kendall. Tutti gli altri se ne sono andati. Jess è l'unica con cui Kendall si sente al sicuro, quindi per lui si è trattato di una ferita mortale. Credo sia rimasto davvero un po' spiazzato da questa situazione, che non fa altro che acuire il suo bisogno di ottenere ciò che vuole. Quindi credo che stia per esplodere".

L'ultimo episodio di Succession andrà in onda domenica prossima su HBO. In Italia lo show è su Sky e in streaming in esclusiva su Now.