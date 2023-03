Succession 4: Alexander Skarsgård anticipa il suo ritorno

Alla fine della terza stagione di Succession, il magnate della tecnologia di Alexander Skarsgård, Lukas Matsson, sembrava destinato ad acquistare Waystar Royco, il conglomerato mediatico governato dal titano degli affari di Brian Cox, Logan Roy. Questa è stata una brutta notizia per la nidiata di figli intriganti di Logan, interpretati da Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin e Alan Ruck, ma una buona notizia per Skarsgård in quanto ha garantito che sarebbe tornato nella stagione 4 della serie creata da Jesse Armstrong, che debutterà il 26 marzo su HBO.

"Ero un grande, grande fan dello show", confessa Alexander Skarsgård a EW. "Quando mi hanno contattato la prima volta, penso che il piano fosse per due, tre episodi. Ma poi, ovviamente, visto come è andata a finire, c'è stata l'opportunità per riportare indietro Matsson".

Cosa si devono aspettare il pubblico e il clan Roy dal miliardario volubile di Skarsgård nella quarta stagione?

"Una volta che si fissa su un compito, è quasi inarrestabile ed è quasi una sfida divertente per lui vedere se può farcela", dice l'attore. "Deve trovare un modo per far lavorare i diversi membri della famiglia e i diversi membri del consiglio".

Succession: un'immagine promozionale della stagione 3

Lo svedese Alexander Skarsgård è stato felice di girare un episodio di Successionl vicino a casa sua, in Norvegia. Ricorda:

"Abbiamo girato nei fiordi, in montagna: è stato straordinariamente bello. È un ritiro aziendale, fondamentalmente, un'opportunità di relax ma anche di difficili trattative su come andare avanti. Ovviamente, il mio personaggio è svedese, ma è un paese vicino, ed è stato abbastanza divertente uscire da New York e girare qualcosa di simile del territorio di Matsson."

Skarsgård ha fatto il suo debutto in Succession nell'episodio "Too Much Birthday" della scorsa stagione, che ha visto Kendall Roy organizzare una festa follemente costosa e stravagante a New York.

"Ricordo il primo giorno, una delle mie prime battute è stata... Jeremy mi chiede se voglio qualcosa e io rispondo 'Privacy, figa, pasta'. Penso che sia una battuta formidabile, e questo in qualche modo setta il tono e ti dà così tante informazioni su chi sia Matsson. È stato molto eccitante essere coinvolto in quella festa perché era così esagerata, ma anche la maggior parte delle gli altri attori erano lì, ed è stata una grande opportunità per incontrarsi e conoscere tutti".

Succession 4 tornerà dal 3 aprile solo su Sky.