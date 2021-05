Succession 3: Alexander Skarsgard entra nel cast della serie

Alexander Skarsgard, recentemente tra i protagonisti di The Stand, tornerà in tv grazie a Succession 3: l'attore farà parte del cast del progetto con un personaggio ricorrente.

L'attore collaborerà nuovamente con HBO dopo aver recitato in Big Little Lies, la serie con star Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley e Zoe Kravitz.

Nella terza stagione di Succession l'attore Alexander Skarsgård avà la parte di Lukas Matsson, un imprenditore di successo e CEO in campo tecnologico.

Al termine delle puntate precedenti Logan Roy, il protagonista interpretato da Brian Cox, si ritrovava in difficoltà mentre stava per iniziare una "guerra civile" all'interno della sua famiglia.

La serie è stata creata da Jesse Armstrong e tra i produttori ci sono anche Adam McKay e Will Ferrell.

Succession ha come star Brian Cox nel ruolo di un miliardario che gestisce un impero nel settore della comunicazione e deve affrontare la lotta per la successione e più di una minaccia esterna. Tra gli interpreti anche Alan Ruck, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen, Natalie Gold, Nicholas Braun, Peter Friedman, Rob Yang, e Sarah Snook.

