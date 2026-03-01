Studio Ghibli, finalmente disponibile fuori dal Giappone il libro che racconta il lavoro con Hayao Miyazaki

Per anni il processo creativo dello Studio Ghibli è rimasto avvolto in un'aura quasi mitologica. Ora, grazie all'edizione inglese di The Studio Ghibli Chronicles, emergono dettagli inediti che raccontano non solo la magia dei film, ma anche i conflitti con Hayao Miyazaki, le notti insonni e le decisioni decisive dietro immagini diventate leggenda.

La battaglia invisibile dietro La città incantata

Quando si pensa a La città incantata, vincitore dell'Oscar e simbolo universale dell'animazione giapponese, è facile immaginare un flusso creativo armonioso, guidato dalla mano sicura di Hayao Miyazaki. Eppure, uno dei capitoli più rivelatori di The Studio Ghibli Chronicles racconta una realtà più complessa. Il volume, curato dal cofondatore dello studio Toshio Suzuki, include un aneddoto che descrive un vero e proprio scontro artistico durante la lavorazione del film.

Il misterioso Aku in una sequenza de La città incantata

Secondo quanto riportato da un blog giapponese che ha analizzato il capitolo dedicato al successo record di La città incantata, Miyazaki era solito controllare le animazioni chiave fino a tarda notte, rientrando a casa intorno a mezzanotte. A quel punto entrava in scena Masashi Ando, direttore dell'animazione, che rimaneva in studio fino al mattino per rivedere e modificare i disegni. Quando Miyazaki scoprì questi interventi notturni, la tensione esplose in quello che il libro definisce un "duello tra maestri spadaccini".

Il cuore del conflitto non era personale, ma profondamente artistico. Dopo Principessa Mononoke, Ando aveva seriamente considerato di lasciare lo studio, insoddisfatto delle divergenze stilistiche. Fu Suzuki a trattenerlo, promettendogli piena responsabilità sul character design del film successivo. Quel film sarebbe diventato La città incantata.

Il risultato di questo braccio di ferro creativo è oggi sotto gli occhi di tutti: le terme, Haku in forma di drago, l'equilibrio tra fluidità e precisione grafica portano l'impronta di entrambe le visioni. Non un compromesso al ribasso, ma una tensione produttiva che ha elevato il risultato finale.

The Studio Ghibli Chronicle: quarant'anni di cinema raccontati dall'interno

Pubblicato in Giappone nel 2023 e in arrivo finalmente in lingua inglese nell'autunno 2026, The Studio Ghibli Chronicles rappresenta la prima occasione per il pubblico internazionale di accedere direttamente al racconto completo di Toshio Suzuki. Il libro ripercorre l'intera storia dello studio, dal successo iniziale di Nausicaä della Valle del vento fino al recente trionfo di Il ragazzo e l'airone, offrendo uno sguardo privilegiato su quarant'anni di cinema.

Attraverso aneddoti in prima persona, Suzuki descrive non solo le idee e le scelte artistiche, ma anche la vita quotidiana in studio, le pressioni produttive e i momenti di crisi. È un ritratto che smonta l'immagine romantica della creazione artistica come processo lineare, mostrando invece un ambiente fatto di confronto continuo, fatica e ostinazione. Proprio per questo, il libro assume un valore particolare: restituisce umanità a un mito collettivo.

La pubblicazione in inglese segna un passaggio importante. Molti di questi dettagli, pur noti in Giappone, erano rimasti inaccessibili a una larga fetta di fan. Ora, la possibilità di leggere direttamente le parole di Suzuki permette di comprendere meglio come lo Studio Ghibli abbia mantenuto la propria identità nel tempo, affrontando cambiamenti, successi e conflitti senza mai rinunciare alla qualità.