Striscia la Notizia: Checco Zalone e Gerry Scotti tra gli ospiti stasera in tv su Canale 5

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti conducono la seconda puntata di Striscia la Notizia con ospiti come Gerry Scotti e Gabriel Garko. Servizi esclusivi e il Tapiro a Checco Zalone.

Dopo il grande successo della prima puntata, seguita da 2,8 milioni di spettatori con il 18,6% di share, torna stasera, giovedì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5 Striscia la notizia - La voce della presenza, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati dalle sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. Ecco gli ospiti e le anticipazioni di ciò che vedremo.

Grandi ospiti e sorprese nella seconda puntata di Striscia la notizia

La seconda puntata promette spettacolo e grandi ospiti: Gerry Scotti, che ha respinto le accuse di Fabrizio Corona, per l'occasione concorrente in una speciale edizione de La Ruota della fortuna, il game show che da questa estate sta spopolando nell'access time della rete ammiraglia Mediaset.

Gabriel Garko e Anna Safroncik in Colpa dei sensi

Tra gli ospiti anche la prof di Amici Lorella Cuccarini, trasformata in Wonder Cucca, la super inviata di Striscia. Non mancheranno Gabriel Garko - da domani protagonista su Canale 5 della serie Colpa dei sensi - che mostrerà le sue doti di ballerino con le Veline, e il trio Bellissimi di Rete 4 - Paolo Del Debbio, Mario Giordano e Gianluigi Nuzzi - pronti a cimentarsi in una veste insolita, presentati da Emanuela Folliero.

Il Tapiro d'oro della settimana

Il Tapiro d'oro di questa settimana, dopo quello consegnato a Fiorello, sarà assegnato al re degli incassi cinematografici Checco Zalone e a Gennaro Nunziante, attore e regista di Buen Camino, il film che è diventato la pellicola con il maggior incasso di sempre in Italia. Tra gli inviati "specialissimi", i Cugini di Campagna affronteranno il tema dei furbetti del tornello in metropolitana, mentre Luca Abete documenterà le minacce subite a Napoli durante un servizio sui tassisti abusivi.

Moreno Morello indagherà su strani giri legati ai servizi di pronto intervento domestico, Francesco Mazza volerà in Giappone per esplorare le differenze culturali tra Oriente e Occidente, Rajae Bezzaz si occuperà della violenza sugli uomini e Michele Macrì delle case fantasma. Inoltre, Valerio Staffelli condurrà un nuovo esperimento sociale per scoprire come reagiscono le persone di fronte a un padre che maltratta un figlio omosessuale.

Non mancheranno le rubriche di sempre: Giuseppe Longinotti con la sua campagna elettorale a sindaco di Milano, Rosaria Rollo con I Nuovi Mostri, Barbascura X con le stranezze del mondo animale e Cristiano Militello con i suoi esilaranti cartelli. E ovviamente, attesa per l'incursione mondana di Enrico Lucci. Tra gag, servizi e sorprese, le sei Veline Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum saranno protagoniste degli stacchetti finali della sigla "Dazi", assieme all'immancabile Gabibbo.