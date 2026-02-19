Andrea Pucci attacca Fiorello dopo il Tapiro di Striscia: "Ha coronato la sua carriera"

Scoppia una nuova polemica attorno ad Andrea Pucci, che durante la consegna del Tapiro d'oro a Striscia la Notizia ha criticato apertamente Fiorello dopo l'imitazione andata in onda durante La Pennicanza, programma radiofonico su Rai Radio 2. Il comico, spesso associato a uno stile politicamente scorretto, ha reagito con fastidio alla presa in giro dello showman siciliano.

Il Tapiro d'oro a Andrea Pucci dopo il caso Sanremo

Nella puntata di stasera 19 febbraio del programma ideato da Antonio Ricci, Valerio Staffelli consegnerà l'ironico premio che da decenni Striscia assegna ai personaggi al centro delle polemiche. Pucci ha ricevuto il Tapiro dopo l'annuncio di Carlo Conti sulla sua presenza al Festival di Sanremo, seguito da una forte reazione sui social che lo ha spinto a fare un passo indietro e rinunciare all'esibizione sul palco dell'Ariston.

La frecciata di Andrea Pucci contro Fiorello

Al momento della consegna, Pucci non ha nascosto il suo risentimento verso lo showman: "Fiorello ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po' di più la vita", ha dichiarato in modo polemico rispondendo a Staffelli.

Fiorello durante il programma La Pennicanza

Il comico ha poi commentato le critiche ricevute: "La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire". E sulla presunta croce celtica che porterebbe al collo ha detto: "Anche chi dice che avevo una croce celtica nel camerino dovrebbe dimostrarlo con dei documenti".

Cosa aveva detto fiorello a La Pennicanza

Durante il programma di Rai Radio Due, Fiorello aveva immaginato un ipotetico monologo di Pucci per Sanremo, caricandone lo stile con battute provocatorie su suocere, omofobia e stereotipi regionali. "Ho fatto la doccia, a un certo punto è arrivata mia moglie e mi ha detto 'sei una testa di caz.o e a un certo punto è arrivata mia suocera, è omofoba, mi ha guardato e mi ha detto 'f.ocio!'... avete visto i napoletani? A un certo punto vado a Napoli, c'era un parcheggiatore abusivo, mi ha dato la mano abusiva è arrivata mia suocera e gli ha detto...'terrone!", erano state le parole della gag dello showman siciliano. Un'imitazione che ha scatenato la reazione del comico milanese.