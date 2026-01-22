Striscia la Notizia, chi sono le sei veline: età, carriera e curiosità

Da Miss Universo a Uomini e Donne, fino a Sanremo e ai tour con Elodie: Striscia la Notizia cambia volto e debutta in prima serata con sei Veline tutte diverse.

Questa sera Striscia la Notizia debutta ufficialmente in onda in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna. Il celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci riparte con una novità storica che promette di rinnovare uno dei simboli più iconici del programma: le Veline. Per la prima volta, infatti, il numero passa da due a sei. Un cambiamento che punta a valorizzare talento, personalità e percorsi diversi, unendo danza, spettacolo, moda e televisione. Ecco chi sono le sei protagoniste di questa nuova edizione.

Chi sono le nuove Veline

Sono sei giovani donne con storie e percorsi diversi, accomunate dalla passione per lo spettacolo, la danza e la televisione. Alcune di loro sono volti nuovi per il grande pubblico, altre invece sono già state viste in tv, tra concorsi di bellezza, programmi di successo e grandi show musicali. Con talento, personalità ed esperienze differenti, rappresentano il volto rinnovato delle Veline di Striscia la Notizia.

Nausica Marasca

Ha 22 anni, è nata e vive a Campobasso. Diplomata al liceo sociopsicopedagogico, ama lo spettacolo, la musica e il cinema. È stata scout per sette anni, un'esperienza che le ha trasmesso un forte legame con la natura e il senso di comunità. Appassionata di karate - disciplina che le ha insegnato l'equilibrio tra eleganza e forza - si è avvicinata alla danza attraverso la ginnastica ritmica, praticata da bambina. Nausica entra nella storia di Striscia la Notizia come la prima velina eletta direttamente dal pubblico tramite televoto.

Alessia Anzioli

20 anni, milanese. Dopo aver studiato biotecnologie sanitarie alle superiori, oggi è iscritta alla facoltà di Scienze e Tecnologie Psicologiche. Nuota praticamente da sempre: ha iniziato a 16 mesi e ha praticato nuoto e nuoto sincronizzato a livello agonistico. Nel 2023 conquista la fascia di Miss Lombardia, avvicinandosi al mondo della moda. Ama cucinare dolci, viaggiare e guardare serie tv crime. Il suo sogno nel cassetto è diventare criminologa.

Lavinia Circeo

24 anni, originaria di Pescara, vive da cinque anni a Cannes, in Francia. Figlia d'arte - la mamma è una pianista - parla quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. Diplomata al liceo coreutico, è ballerina e ama viaggiare, dipingere, cantare e recitare. Ha già esperienze televisive come co-conduttrice al Montecarlo Film Festival accanto a Ezio Greggio. Grandissima fan di Striscia la Notizia fin da bambina, racconta che sulla torta del suo terzo compleanno c'era già il Gabibbo. Il suo sogno è diventare attrice cinematografica.

Ginevra Festa

26 anni, napoletana. Balla da quando aveva solo 4 anni e nel tempo si è specializzata in danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e heels dance. È una ballerina molto affermata nel panorama pop nazionale e internazionale. Nel 2025 entra nel corpo di ballo di Elodie, partecipando al videoclip del singolo Mi ami, mi odi e accompagnandola nel tour live in tutta Italia. Ha ballato anche nei live di Sfera Ebbasta e lavorato all'estero, da Las Vegas a Dubai. Il suo sogno è diventare direttrice artistica di grandi spettacoli dal vivo.

Lara Granata

27 anni, milanese, ballerina professionista. Studia danza classica fin dall'età di 5 anni e ha costruito una solida carriera televisiva. Ha lavorato in Rai in programmi come Tale e Quale Show, The Voice Senior, I Migliori Anni e Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Nel 2025 è nel corpo di ballo di Elodie a Sanremo. Pratica heels dance, ama l'arte - il suo pittore preferito è Klimt - la lettura e la moda. Sogna di ballare nei grandi concerti live in America.

Virginia Stablum

27 anni, nata a Trento e residente a Milano da otto anni. È la più conosciuta dal grande pubblico grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, dove fu la scelta di Nicolò Brigante, e alla vittoria di Miss Universe Italy 2022. Modella internazionale, ha sfilato tra Parigi e New York ed è anche content creator. Studia Scienze della Comunicazione e ha origini tedesche e nigeriane. Appassionata di moda, beauty e fotografia, sogna di creare un brand che rispecchi i suoi valori.

Con sei Veline, sei storie e sei percorsi diversi, Striscia la Notizia inaugura una nuova stagione all'insegna del rinnovamento, senza rinunciare alla sua identità storica. L'appuntamento è per questa sera in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna.