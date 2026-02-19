Striscia la Notizia stasera su Canale 5: Ficarra e Picone e gli altri ospiti

Questa sera l'ultima puntata di Striscia la Notizia su Canale 5, con Ficarra e Picone, Veline storiche ed ex calciatori pronti a far divertire tra giochi, coreografie e imitazioni.

Questa sera, giovedì 18 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in onda l'ultimo appuntamento con Striscia la Notizia - La voce della presenza, il celebre show satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, accompagnati dalle sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.

Anticipazioni e ospiti di Striscia la Notizia - La voce della presenza

Tra gli ospiti della serata figurano Ficarra e Picone, che per sedici edizioni hanno guidato il tg satirico. Tornano anche Federica Nargi e Costanza Caracciolo, pronte a tornare nello studio che le ha lanciate, a diciotto anni dal loro primo stacchetto da Veline. Con loro anche gli ex calciatori Alessandro Matri e Christian Vieri.

Le due coppie si metteranno in gioco tra coreografie e momenti di spettacolo. I quattro saranno protagonisti di un divertente gioco che metterà alla prova quanto si conoscono tra loro. Non mancherà Francesca Manzini, ex conduttrice del programma, che proporrà alcune delle sue imitazioni più riuscite.

Lo spirito satirico di Striscia

Lo storico spirito di Striscia resta quello dell'inchiesta satirica: tra gli inviati speciali della serata ci saranno Paolo Ruffini, affiancato dall'attore con sindrome di Down Federico Parlanti. Il duo consegnerà l'iconica "merdina" a chi parcheggia abusivamente nei posti riservati alle persone con disabilità.

Infine, il Tapiro d'oro sarà consegnato ad Andrea Pucci, ritiratosi da Sanremo dopo le polemiche, nell'occasione Pucci ha voluto replicare alla recente imitazione di Fiorello del suo monologo mancato al Festival.