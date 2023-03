Streghe, la reunion del cast originale fa entusiasmare anche Alyssa Milano (FOTO)

Il potere del trio era (quasi) al completo nella reunion del cast di Streghe avvenuta nelle scorse ore alla 90s Con negli Stati Uniti. Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Rose McGowan, Brian Krause, Dorian Gregory e Drew Fuller sono saliti sul palco per incontrare i fan, senza però Alyssa Milano, che ha fatto il tifo per loro sui social.

Nella giornata di ieri, 19 marzo, ad Hartford, Connecticut, è avvenuta una magia: diversi membri del cast di Streghe a.k.a. Charmed (la serie originale del 1998, non il reboot targato The CW) soi sono ritrovati alla 90s Con - una convention dedicata ai prodotti d'intrattenimento anni '90, come dice il nome stesso - per la gioia di tantissimi, noatalgici fan.

All'evento hanno partecipato le protagoniste storiche Holly Marie Combs (Piper) e Shannen Doherty (Prue) assieme a Rose McGowan (Paige) e agli uomini di casa Halliwell Brian Krause (Leo) e Drew Fuller (Chris), oltre all'immancabile Dorian Gregory (Morris).

Assente all'evento Alyssa Milano (Phoebe), che tuttavia ha commentato su Instagram l'iconica reunion: "Questa cosa mi rende così felice per i fan della serie originale!" si legge nel post.

E a proposito di originale e reboot, Doherty ha difeso la serie The CW quando dei partecipanti hanno reagito fischiando alla menzione di quest'ultima: "Non è bello fischiare quando si tratta del lavoro di centinaia e centinaia di persone".

Dopotutto, la serie è diretta a nuova generazione: "Ho incontrato tante persone che hanno legato proprio come voi, grazie a questa serie tv. Come l'originale vi ha accompagnato nella vostra vita, vi ha portato più vicino alla vostra famiglia, è stato un sostegno in alcune delle vostre esperienze, ora una nuova generazione ha provato le stesse cose grazie al reboot".

"E anche se ci sarebbe piaciuto essere coinvolte in una qualche forma magari, loro hanno creato qualcosa di nuova, e gli faccio un applauso per aver generato tanti posti di lavoro" e conclude "E sapete, sono anche delle persone incredibilmente carine".