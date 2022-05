CW cancella sei serie, tra cui Charmed, Dynasty e Roswell, New Mexico

CW ha deciso di non rinnovare ben sei serie, tra cui Charmed, Dynasty, Roswell, New Mexico, In the Dark, The 4400 e Naomi.

Diamo un'occhiata alle sei serie cancellate da CW. Naomi non è stata rinnovata dopo una sola stagione; a Dynasty, invece, è andata meglio, dal momento che è riuscita a portare a termine ben cinque stagioni; il reboot di The 4400 termina dopo una sola stagione; Roswell, New Mexico, Charmed e In the Dark termineranno dopo quattro stagioni.

A non essere stati rinnovati da CW sono stati anche Batwoman e DC's Legends of Tomorrow. Per quanto riguarda i rapporti tra DC e CW, ad andare avanti saranno The Flash, Supergirl e Superman & Lois. Il network ha già ordinato anche Gotham Knights, Walker: Independence e The Winchesters.

Basata sui personaggi DC, Naomi è stata prodotta da Ava DuVernay e Jill Blankenship. La serie racconta la storia di una teenager appassionata di fumetti che seguirà il suo destino. Charmed, invece, racconta le vicende di due sorelle sconvolte dalla morte di Macy, la terza sorella. A popolare questo mondo magico sono i volti di Melonie Diaz, Sarah Jeffery, Lucy Barrett, Rupert Evans e Jordan Donica.

Dynasty, invece, è il reboot della serie andata in onda dal 1981 al 1989 su ABC. The 4400 è un progetto sci-fi interpretato anche da Mahershala Ali, remake dell'omonimo mystery drama andato in onda dal 2004 al 2007. Roswell, New Mexico è stata ideata da Carina Adly Mackenzie ed è la seconda serie ispirata ai romanzi per ragazzi Roswell High di Melinda Metz.

Infine, In the Dark è una commedia drammatica prodotta anche da Ben Stiller.