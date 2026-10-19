Street Fighter conquista il box office, ma solo negli USA: in Italia rimane dietro a Je so' pazzo

Il film tratto dal celebre videogioco Capcom debutta al primo posto negli Stati Uniti. In Italia, però, la classifica è completamente diversa e tutti vogliono Pino Daniele.

Il nuovo Street Fighter ha trovato subito il suo pubblico negli Stati Uniti. L'adattamento del videogioco Capcom con Noah Centineo, 50 Cent e Jason Momoa ha conquistato la vetta del box office americano nel weekend, aprendo con 31 milioni di dollari sul mercato domestico e raggiungendo quota 51,1 milioni nel mondo.

Un risultato solido, anche se la vera sorpresa arriva dal secondo posto. In Italia, intanto, la situazione è completamente diversa: il film è soltanto settimo, mentre a guidare la classifica è Je so' pazzo.

Street Fighter primo negli USA, ma il caso del weekend è You Can See Everything

Street Fighter, il nuovo adattamento dell'iconico videogioco

Per Paramount il debutto di Street Fighter era uno degli appuntamenti più importanti della stagione e il film ha confermato le aspettative conquistando immediatamente la prima posizione. A colpire, però, è soprattutto quanto accaduto alle sue spalle.

You Can See Everything, il documentario di Nathan Fielder dedicato a Elizabeth Holmes, ha infatti raccolto 15 milioni di dollari negli Stati Uniti, nonostante una distribuzione decisamente più contenuta. Il film è arrivato in appena 855 sale, contro le 3.575 di Street Fighter, facendo registrare una media per cinema di oltre 17.500 dollari, circa il doppio rispetto agli 8.671 dollari del blockbuster.

Numeri particolarmente significativi per un documentario, genere che raramente riesce a occupare le prime posizioni del box office generalista. Il passaparola potrebbe inoltre garantire al titolo A24 una buona tenuta nelle prossime settimane.

Chi rallenta bruscamente è invece Mammina, l'horror con Jessica Chastain diretto da Rob Savage. Dopo il debutto da 27,5 milioni di dollari, il film ha perso il 70% degli incassi nel secondo weekend, fermandosi a 8,35 milioni.

Tra gli altri titoli della classifica americana, Whalefall: Nella balena ha raccolto 8 milioni di dollari, mentre la nuova versione di Ragione e Sentimento con Daisy Edgar-Jones ha esordito con 7,2 milioni.

Je so' pazzo domina il botteghino italiano

Je so' pazzo, Massimiliano Caiazzo è Pino Daniele nel film

Il quadro italiano è molto diverso. Secondo i dati Cinetel aggiornati al 18 ottobre 2026, il primo posto appartiene a Je so' pazzo, il biopic su Pino Daniele con Massimiliano Caiazzo, che nel weekend ha incassato 604.393 euro e ha raggiunto un totale di 1.533.139 euro.

Seconda posizione per L'estranea, di Paolo Strippoli, arrivato complessivamente a 1,9 milioni di euro, mentre Mammina conserva il terzo posto con un totale di 3.291.013 euro e quasi 390mila spettatori.

Più indietro Street Fighter, che in Italia debutta solamente in settima posizione: 118.730 euro nel weekend e 387.249 euro complessivi dal 15 ottobre, per poco più di 46mila presenze.

Davanti al film tratto dal videogioco trovano spazio anche Carlo Acutis. Il giovane santo, Primetime e Whalefall: Nella balena. Un confronto curioso con il mercato americano, dove la forza del marchio Capcom ha invece garantito al titolo una partenza decisamente più vistosa.

La vera prova per Street Fighter arriverà ora dal secondo weekend. Negli Stati Uniti dovrà difendersi dall'arrivo di Clayface e del nuovo film d'animazione Laika Wildwood. In Italia dovrà invece provare a risalire una classifica che, almeno per il momento, sembra premiare soprattutto le produzioni locali.