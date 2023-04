Stranizza d'amuri: Giuseppe Fiorello a Samu di Amici 22: "Ti farò vedere l’affetto che ti stanno riservando"

Ieri sera il percorso di Samuele Segreto, detto Samu, ad Amici 22 è finito, il ballerino è stato eliminato dal talent di Maria De Filippi. Giuseppe Fiorello è stato tra i primi a salutare il suo ritorno nel mondo reale, il ballerino di Amici è il giovane co-protagonista di Stranizza d'amuri, il film che ha segnato il debutto di Fiorello alla regia.

Come avevamo anticipato nella presentazione della terza puntata del serale di Amici 22, Samu e Wax erano i due allievi finiti al ballottaggio per l'eliminazione. Alla fine i giudici del programma hanno deciso che ha lasciare il talent fosse il giovane ballerino.

Samuele Segreto in questi giorni è nelle sale con il film Stranizza d'amuri, pellicola diretta da Giuseppe Fiorello, qui la nostra recensione del film. L'eliminazione del talentuoso ballerino è stata largamente criticata dal pubblico che commenta il talent sui social, ma Samu appena uscito è stato confortato dalle parole del regista che lo ha diretto.

Giuseppe Fiorello, poche ore dopo la fine del programma, ha pubblicato su Instagram un post in cui ha scritto delle parole molto dolci per il suo giovane attore. "Che gioia rivederti Samu! Tu non puoi capire quanta gente ti sta applaudendo nei cinema, ti porterò a farti ascoltare e vedere l'affetto che ti stanno riservando! Bentornato!", si legge nel messaggio. Tra il regista e il giovane ballerino c'è stata anche una diretta Instagram in cui Fiorello lo ha informato dell'accoglienza positiva che il pubblico e la critica stanno riservando a Stranizza d'amuri.

L'uscita di Samuele è stata salutata anche dagli insegnanti della scuola. "Le tue parole in uscita sono state bellissime e sincere, come il tuo percorso. Love bro, in bocca al lupo. Noi ci vediamo fuori", ha scritto Emanuel Lo. Al compagno di Giorgia ha fatto eco Lorella Cuccarini: "Ed eccoci qua, poco prima del finale di puntata. Stanchi ma ancora carichi! Purtroppo, però, questa sera salutiamo Samu. Mi dispiace profondamente perché era uno dei miei preferiti in assoluto. Esce comunque dal Serale con onore. Resta come sei: farai tanta strada". Arisa ha salutato Samu scrivendo su Instagram: "Sei un ragazzo davvero puro, leale e buono Ti auguro tutto quello che di più bello la vita potrà darti. Un abbraccio grande, credi sempre in te, non ti fermare mai. Ti voglio davvero tanto bene. A presto".