Amici 22, serale, anticipazioni puntata 1aprile: eliminato al ballottaggio

Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda la terza puntata del serale di Amici 22: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Stasera su Canale 5 alle 21:30 torna Amici 22. Quella in onda l'1 Aprile è la terza puntata del serale, fase finale del talent di Maria De Filippi in cui sono stati ammessi 15 allievi. I ragazzi rimasti in gara oggi sono 11, dopo l'eliminazione di Megan, NDG, Piccolo G e Gianmarco.

Gli allievi che partecipano al serale sono stati divisi in tre squadre capitanate dai diversi professori. La prima squadra è stata affidata a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda a Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, la terza ad Arisa e Raimondo Todaro. Giudici del programma sono Michele Bravi,Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Le anticipazioni sono fornite dall'account Twitter AmiciNews. Ospiti: Enrico Brignano e il duo comico Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Durante la serata ci saranno varie sfide tra le squadre che determineranno la prima eliminazione ed il ballottaggio per la seconda eliminazione. Ricordiamo la composizione delle squadre:

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Allievi Aaron, Ramon Agnelli e Isobel Kinnear.

Squadra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Allievi: Angelina Mango, Cricca, Alessio e Mattia

Squadra Arisa e Raimondo Todaro. Allievi: Federica, Wax, Maddalena e Samu

Prima Manche

Nella prima manche la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfida il team di Raimondo Todaro e Arisa.

Prima prova. Aaron contro Mattia: Vince Mattia

Seconda prova. Aaron contro Alessio: Vince Aaron

Terza prova. Isobel contro Wax: Vince Isobel

Vince la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Al ballottaggio vanno Wax, Federica e Alessio, allievi della squadra sconfitta. Al termine delle esibizioni al ballottaggio per l'eliminazione finisce Wax

Seconda Manche

La squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfida Lorella Cuccarini e Emanuel Lo

Prima prova. Guanto di sfida tra Samu e Ramon: Vince Ramon

Seconda prova. Aaron contro Angelina: Vince Angelina

Terza prova. Guanto di sfida tra Isobel e Maddalena: Vince Isobel

La manche è vinta dalla squadra Zerbi-Celentano. Della squadra perdente si sfidano Samu, Maddalena e Angelina. I giudici mandano al ballottaggio per l'eliminazione Samu

Terza Manche

La squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sfida ancora Lorella Cuccarini e Emanuel Lo

Prima prova. Aaron contro Cricca: Vince Cricca

Seconda prova. Guanto di sfida tra Isobel e Maddalena: Vince Maddalena

La manche è vinta dalla squadra Cuccarini-Lo. A sfidarsi del team perdente sono Ramon, Isobel e Aaron. I giudici mandano al ballottaggio per l'eliminazione Ramon

Dopo le esibizioni di Samu, Wax e Ramon, i giudici spediscono al ballottaggio per l'eliminazione definitiva Wax e Samu. La decisione dei tre giurati verrà comunicata agli allievi da Maria De Filippi nella casetta. Espediente trovato dalla produzione per evitare che ci siano spoiler sull'allievo eliminato.