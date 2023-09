Stranizza d'amuri, stasera su Sky cinema 2: trama e cast del film di Giuseppe Fiorello

Stasera su Sky cinema 2 e in streaming su Now va in onda Stranizza d'amuri: trama e cast del film che ha visto l'esordio di Giuseppe Fiorello alla regia

Stasera 22 settembre alle 21.15 arriva su Sky Cinema Due e in streaming su NOW Stranizza d'amuri, il film del 2023 che ha visto il debutto dietro la macchina da presa di Giuseppe Fiorello, autore anche della sceneggiatura insieme ad Andrea Cedrola e Carlo Salsa.Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Stranizza d'amuri: una scena del film

Stranizza d'amuri

Trama

Sicilia, 1982. Mentre tutta l'Italia sta accompagnando le imprese della Nazionale di calcio azzurra ai Mondiali di Spagna, Gianni è un diciassettenne alle prese con i problemi tipici dell'adolescenza. I suoi, in realtà, sono aggravati da ciò che deve subire da alcuni suoi coetanei: poiché Gianni è gay, viene aggredito e schernito, ma il ragazzo non riesce in alcuna maniera a denunciare una situazione insostenibile.

L'unica persona che può dargli riparo è la madre Lina, che lo sostiene sempre, nonostante gli scontri con il compagno Franco, proprietario dell'officina dove Gianni sta lavorando durante l'estate. Qualcosa cambierà quando il ragazzo incontrerà il sedicenne Nino.

Si conosceranno in circostanze del tutto casuali, ovvero per un incidente in motorino nel quale rimarranno coinvolti. Nascerà una forte amicizia, che sfocerà in un appassionato sentimento, che però Gianni e Nino dovranno tenere nascosto a causa del pregiudizio di chi li circonda

Stranizza d'amuri: una scena del film

Curiosità

Stranizza d'amuri è uscito nelle sale italiane il 23 marzo 2023 grazie a BIM distribuzione.

Samuele Segreto, uno dei due giovani protagonisti, quando è uscita la pellicola era ancora nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove ha partecipato come ballerino della classe di Emanuel Lo.

La pellicola è ispirata ad un fatto di cronaca degli anni '80, il delitto di Giarre. Giuseppe Fiorello ha dedicato la sua prima pellicola da regista alle due vittime, Giorgio Giammona ed Antonio Galatola.

Stranizza d'amuri: una scena del film

Interpreti e personaggi

Stranizza d'amuri: una scena del film

Recensione e trailer

La nostra recensione di Stranizza d'amuri

Stranizza d'amuri è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.4 su 10