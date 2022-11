Stranger Things VR: Netflix annuncia il videogame in cui impersonerete Vecna ​con un trailer

Netflix e Tender Claws hanno annunciato con un teaser l'arrivo di Stranger Things VR, videogame in uscita nell'inverno 2023 che permetterà ai gioctori di impersonare il mostruoso Vecna e di "vendicarsi di Undici e Hawkins."

Stranger Things VR è stato rivelato nel corso dello Stranger Things Day 2022 con un breve teaser che contiene la pendola del nonno che ticchetta, la demogorgone e perfino un'apparizione di Undici.

"Gioca nei panni di Vecna ​​in questa nuova avventura di Stranger Things in VR", si legge nella descrizione ufficiale. "Diventa un esploratore di realtà sconosciute mentre formi la mente alveare e domi il vuoto. Invadi le menti ed evoca incubi nella tua missione per mettere in atto la vendetta su Undici e Hawkins. Stranger Things VR è un gioco d'azione/horror psicologico sviluppato da Tender Claws, in arrivo alle principali piattaforme VR nell'inverno 2023."

Stranger Things non è estranea al mondo dei videogiochi e della realtà virtuale: in precedenza sono stati lanciati Stranger Things: The VR Experience, più giochi per dispositivi mobili, un gioco per dispositivi mobili e console chiamato Stranger Things 3: The Game e persino un gioco cancellato di Stranger Things dagli ormai defunti Telltale Games.